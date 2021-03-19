推动实施乡村振兴战略 碧桂园探索帮扶新路径
人民网北京3月19日电 （许维娜）“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”这为后续的减贫工作提出了新的要求。推动乡村振兴战略实施，需要社会各界共同参与。其中，不少民营企业也主动参与、积极探索乡村振兴战略发展新路径。以碧桂园为例，将扶贫提升到主业高度，主动参与全国16省57县的精准扶贫和乡村振兴工作，已助力49万人脱贫，并在实践中探索出可造血、可复制、可持续的精准扶贫长效机制。
人民网财经了解到，碧桂园的产业扶贫思路秉持“两个结合”，帮助乡村建立产业发展的长效机制。一是结合当地资源禀赋、扶持特色产业发展。如在甘肃东乡，扶持东乡羊、东乡土豆和东乡刺绣三大产业发展，累计帮助销售东乡羊4万多只，覆盖约6000名贫困户，帮销金额约4000万元。
二是结合集团发展战略，落地自身产业项目。目前碧桂园已在12个帮扶县落地苗木农场近2000亩，通过租用土地、解决就业、入股分红等方式帮扶超15000人，还联动下属现代农业公司，在帮扶地区规划建设现代农业产业园区，落地无土蔬菜栽培、富硒水稻、贝贝南瓜等项目。
据介绍，为实现扶贫公益事业的可持续发展，碧桂园也在探索通过社会企业解决实际问题，国强公益基金会旗下的臻碧乡、国华文旅、凤凰到家三家社会企业，以商业化手段重塑贫困地区产业活力，并将获得的经济效益再次投入扶贫事业。
此外，碧桂园还为当地贫困户提供免费技能培训与就业岗位，实现培训、就业一站式服务，将优秀技能人员输送至集团下属物业公司、酒店管理公司等子公司及外部人才需求企业。
碧桂园集团创始人、董事局主席杨国强表示：“我和我的企业会继续参与乡村振兴，尽我们的能力把工作做好。”当前，碧桂园集团已开始将扶贫工作重心向乡村振兴转变，从产业、人才、文化、生态、组织等方面积极探索民企参与乡村振兴的有效模式，并持续结合集团优势及各地特色产业，搭建城市与乡村之间的产销流通桥梁，让更多农民分享到产业发展的红利，让农村成为安居乐业的美丽家园。
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