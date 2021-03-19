人民网北京3月19日电 （许维娜）“在居住服务领域，产业的数字化进程改变着行业生态，为人才的留存和发展提供基础。”日前，贝壳找房董事长左晖在接受人民网财经采访时表示，协作带来了效率和体验的提升，消费者能得到更可靠、更专业的服务，经纪人也能获得较为稳定的收入和职业尊严。

随着数字技术创新发展不断推进，数字化持续赋能各行各业转型升级成为大势所趋。在“十四五”期间主要目标任务中，多个政策方向为企业“数字化”发展提供了更多新契机，也成为了企业高质量发展突破口。

那么，企业该如何把握核心、灵活运用“数字化”手段？左晖介绍说，以贝壳找房的实践来看，数字化除了带来更高效的全行业链条、提供了大量新岗位外，还催生出了新业态，不断打造居住服务业数字经济的新优势。

以打造产业互联网为抓手

助力居住服务行业高质量发展

当前，产业数字化已经成为数字经济发展的新方向，并推动数字经济加速进入“下半场”。在居住服务领域，产业数字化进程也在改变着行业生态，为行业高质量发展提供了坚实基础。

在传统居住领域中，线下服务的“体验感”始终是消费者购房的关键，而在产业互联网逐渐兴起的今天，数字技术如何应用于线下的服务，切实改善线下服务体验，成为居住行业的新命题。

针对这一问题，贝壳找房从消费者体验入手，运用VR技术重塑场景，着力提高消费者“看房”体验感。而贝壳未来家on AR的发布后，升级消费体验的同时，也为AR技术改善线下服务提供了新可能。

数字技术重塑场景的背后，体现的是贝壳找房全行业效率和服务者能力的提升。产业互联网的逐步发展，依托于企业对传统行业不断地挖掘与探索，贝壳找房不断完善ACN系统设计和多重运营检查等制度，健全线上线下运营机制，通过改变房产经纪行业传统作业机制，提升行业效率和服务水平，致力于打造产业互联网优质样本。

同时，随着数字化日益深入，建立日益精细化的全行业链条成为高质量持续发展的关键抓手。左晖指出，“购房前的线上互动，购房中的安全保障，购房后的交易效率，入住前的装修，入住后的物业管理及更多社区服务，每一个环节都对服务的专业性提出更高要求。”

充分利用社会力量

解决基层社区治理最后一公里

社区作为城市社会的基本单元，是社会治理的“最后一公里”。如今，社区公共服务需求越发多面，利用数字技术为社区治理赋能聚力显得尤为重要。

在左晖看来，“数字化技术，能够让城市的每一个人都能连接在一起，让所有人都可以平等地分享城市的进步，而市场也可以发挥更多的力量参与到社区的治理当中，快递、外卖、物业、房产经纪公司的志愿者深入参与到社区服务，帮助老年人、残疾人掌握数字工具使用技能，提高生活品质。”

值得注意的是，贝壳找房作为以科技驱动的新居住服务平台，依托自身连接的线上线下资源，积极履行企业社会责任，多年来推出多个社区公益项目，带动经纪人参与社区公益，打造美好优质社区生活，力所能及，为社区共建美好社区贡献力量。

早在2018年，贝壳找房针对老年人“数字鸿沟”问题，在北京开展“我来教您用手机”公益项目，利用贝壳找房扎根社区的天然属性，倡导房产经纪人作为志愿者教老人用智能手机，收到了不少正向反馈。

多维度发力促就业

贝壳全国助招60万新岗位

随着中国市场化进程的加快，就业问题面临新挑战。

为了响应国家扩大就业的政策与号召，不少企业纷纷作出相应调整。以贝壳找房为例，2020年共释放了10万本科以上经纪人就业岗位，并且2021年将联合各新经纪品牌提供60万经纪人招聘岗位，其中继续投放20万个本科生岗位。

今年的政府工作报告指出，2021年城镇新增就业要达到1100万人以上。谈到就业问题，左晖分析，“借助数字经济对传统产业赋能，可以更有效地解决就业问题。以贝壳找房的实践来看，产业数字化不仅为行业带来了更高的效率，还提供了大量新岗位，提供更充分和高质量的就业。”

业内人士分析表示，数字经济对社会影响不断深化的背景之下，产业数字化重塑了传统产业的人才需求结构，为吸纳高学历人才发展留出更多空间，而居住服务领域或将成为高校毕业生施展才华的新选择。

对此，贝壳找房平台透露，为了保障经纪人的就业质量、提升平台经纪品牌的人才建设能力，将推出新经纪人才助航体系，从职业保障、职业成长、职业发展多方面助力经纪人的职业化。

(责编：崔元苑、高雷)