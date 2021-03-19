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每年可增加向京津冀供水4.9亿立方米

南水北调东线北延应急供水工程主体工程完工

2021年03月19日18:32 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （记者余璐）今日，位于山东省临清市的南水北调东线一期工程北延应急供水工程箱涵节制闸闸门安装调试到位并试运行，这标志着北延应急供水工程主体工程顺利完工。

记者了解到，北延应急供水工程于2019年11月在山东省临清市开工建设，是《华北地区地下水超采综合治理行动方案》中的重要工程。该工程建成后，可利用南水北调东线一期工程供水潜力，每年增加向京津冀地区供水4.9亿立方米，其中利用北延应急供水水源置换河北和天津深层地下水超采区农业用水1.7亿立方米。工程可有效向河北、天津地下水压采地区供水，置换农业用地下水，缓解华北地下水超采状况。

“同时，工程也可向衡水湖、南运河、南大港湿地、北大港水库等河湖湿地补水，改善生态环境，并为向天津市、沧州市等城市提供生活应急供水创造条件。工程未来供水范围包括河北省邢台市、衡水市、沧州市的21个县（市、区）以及天津市的静海区。” 南水北调东线一期工程相关负责人说。

据悉，南水北调东线一期工程于2002年12月开工建设，2013年11月正式通水。工程自江苏省扬州市引长江水，向北抵达山东东平湖后，一路抵达鲁北地区，另一路向东直达胶东地区的烟台、威海、青岛等地，工程全长1467公里。截至目前，工程已累计向山东调引长江水近50亿立方米，有效缓解了山东部分地区生产和生活用水问题，约6500万人口从中受益。 

(责编：崔元苑、高雷)

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