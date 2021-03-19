人民网北京3月19日电 （记者罗知之）人民银行官网3月19日消息，人民银行今日发布2021年2月份金融市场运行情况。数据显示，2月份债券市场共发行各类债券3.4万亿元。

债券市场发行情况，2月份债券市场共发行各类债券3.4万亿元。其中，国债发行3730亿元，地方政府债券发行557.2亿元，金融债券发行4841.6亿元，公司信用类债券发行6133.9亿元，信贷资产支持证券发行364.2亿元，同业存单发行1.8万亿元。

截至2月末，债券市场托管余额为118.4万亿元。其中，国债托管余额为20.1万亿元，地方政府债券托管余额为25.8万亿元，金融债券托管余额为28.1万亿元，公司信用类债券托管余额为28.6万亿元，信贷资产支持证券托管余额为2.2万亿元，同业存单托管余额为11.5万亿元。

货币市场运行情况，2月份银行间货币市场成交共计60.8万亿元，同比上升4.9％，环比下降32.9％。其中，质押式回购成交53.1万亿元，同比上升4.9％，环比下降34.2％；买断式回购成交0.3万亿元，同比下降23.6％，环比下降36.3％；同业拆借成交7.5万亿元，同比上升6.3％，环比下降22.7％。

2月份同业拆借月加权平均利率为2.06％，较上月上行28个基点；质押式回购月加权平均利率为2.1％，较上月上行3个基点。

债券市场运行情况，2月份银行间债券市场现券成交10.9万亿元，日均成交6403.8亿元，同比上升30.4％，环比下降20.9％。交易所债券市场现券成交1.2万亿元，日均成交830.7亿元，同比上升109.2％，环比下降20％。2月末，银行间债券总指数为204.3点，较上月末上升0.2点。

股票市场运行情况，2月末上证综指收于3509.8点，较上月末上涨26.01点，涨幅为0.75％；深证成指收于14507.45点，较上月末下降314.45点，降幅为2.12％。2月份，沪市日均交易量为4357.6亿元，环比下降10.02％，深市日均交易量为5290.3亿元，环比下降13.17％。

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