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以网络诚信护航消费权益乘风破浪

邓海建
2021年03月19日09:20 | 来源：人民网
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春山在望，芳草可期。每年的“3·15”消费者权益保护日，皆是凝聚共识、护航权益的暖心之日。

消费，是提振疫后经济的强劲马车。时下，中国正构建以扩大内需为战略基点的“双循环”新发展格局，无论是顶层设计亦或是地方善举，都将竭力赋能，为促进消费平添更多暖意。有分析认为，2021年中国社会消费品零售总额或重回两位数增长。此前，“十四五”规划纲要提出，顺应居民消费升级趋势，把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，促进消费向绿色、健康、安全发展，稳步提高居民消费水平。

消费之重，重在诚信。以诚立商，以信兴业。网络消费，渐成主体。数据显示，2020年社会消费品零售总额39.2万亿元，同比下滑3.9%；但是，全国网上零售额11.8万亿元，同比增长10.9%。“落差”之间，趋势使然。2020年是极不平凡的一年，在《电子商务法》、《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》等文件精神的指引之下，企业社会责任得以强化、行业自律水平得以提升，由中网联等发起的《互联网平台企业社会责任建设行动计划》铿锵落地。在刚性法规之外，从“制度建设”“产品/服务责任”“经营责任”“企业文化”“负面影响”等维度，全方位护航消费者合法权益。

网络诚信、平台诚信，是重塑消费格局、改良消费质态棋局上的“关键之子”。一方面，数据显示，我国去年前10月已新增超过133万家电商相关企业，同比前年增长79.22%。目前，我国共有超378万家电商相关企业。另一方面，我国有超过7.5万家电商相关企业产生过法律诉讼，其中，案由涉及买卖合同纠纷的案件数量占比超过27%。值得一提的是，受疫情影响，2020年线上消费迎来爆发式增长，尤其是直播带货、社区团购、生鲜电商、在线教育、在线外卖等新业态“火”出了新高度。在新技术、新产品，新业态、新模式层出不穷的网络世界，如果背离诚信而放任网络消费“翻车”事件频发，将极大损害消费者合法权益、戕害健康有序的网络环境。

网络诚信，是护航消费权益乘风破浪之本。网络交易越来越高频而多元，从交易模式到支付方式，从品控溯源到调处机制，需要立规矩、需要成方圆。唯有坚守诚信之本，方能让消费者在互联网世界能消费、愿消费、敢消费，激发消费潜力，促进消费增长。网络诚信，是大力推进网络强国战略之魂。今天，“互联网+监管”已成为社会信用体系建设的新标配。诚如专家所言：基于大数据分析，卖假货的可能连网店都开不了。借助网络技术、立足网络现状，以推进炒信失信信息共享机制建设等为抓手，在庇佑消费权益的进程中，以诚信网络夯实网络强国。

百年变局，百年风华。开局之年的2021，亦是两个百年交汇与转换之年。消费有力量，经济才有指望。以网络诚信护航消费权益乘风破浪，让安全消费与畅通消费为经济高质量发展和人民高品质生活“打底”，美好消费体验定会兑现为群众的美好生活的向往。

(责编：王震、高雷)

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