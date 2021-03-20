本报北京3月19日电 （记者王珂）记者从商务部获悉：1—2月我国企业承接服务外包合同额1715.7亿元，执行额1144.5亿元，同比分别增长72.3%和70.6%，比2019年同期分别增长24.2%和31.8%。其中，承接离岸服务外包合同额875.7亿元，执行额630.7亿元，同比分别增长43.4%和56.6%，比2019年同期分别增长2%和23.9%。

从结构看，1—2月我国企业承接离岸信息技术外包、业务流程外包、知识流程外包执行额分别为348.6亿元、98.6亿元和183.5亿元，同比分别增长90.7%、21.9%和31.9%。

从企业看，1—2月民营企业承接离岸服务外包执行额124.2亿元，同比增长39.4%。外商投资企业承接离岸服务外包执行额289.7亿元，同比增长127.7%，占全国的45.9%。

从就业看，截至2021年2月我国服务外包累计吸纳从业人员达1297.8万人，其中大学以上学历824.2万人，占比63.5%。1—2月服务外包新增从业人员6.9万人，其中大学以上学历4.9万人，占比71.8%。

《 人民日报 》（ 2021年03月20日 01 版）

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