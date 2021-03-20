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数字中国建设峰会4月下旬在福州召开（权威发布）

2021年03月20日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月19日电  （记者张璁）记者19日从国新办举行的发布会上获悉：第四届数字中国建设峰会将于4月25日至26日在福建省福州市召开。峰会以“激发数据要素新动能，开启数字中国新征程”为主题。

　　此次峰会由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、福建省人民政府共同主办，福州市人民政府等有关单位承办，定位为我国信息化发展政策发布平台、数字中国建设最新成果展示平台、电子政务和数字经济理论经验和实践交流平台、汇聚全球力量助推数字中国和数字丝路建设的合作平台。

　　据介绍，峰会主要内容包括：开幕式、主论坛、分论坛、成果展览会、创新大赛、政策发布、项目对接签约等7个部分，以及“有福之州·对话未来”“闽江夜话”等一系列交流活动。峰会继续设立“云上峰会”平台，采用线上线下结合方式举办相关活动。主论坛、分论坛采用视频连线或录播形式，邀请嘉宾致辞、发表主题演讲或对话交流。数字中国创新大赛采用线上参赛、线上评审、现场颁奖形式。成果展同步设立“云展厅”。重要活动邀请媒体进行直播或录播。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月20日 02 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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