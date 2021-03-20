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北京金融法院正式成立

首批配备25名法官

2021年03月20日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月19日电  （记者徐隽）3月18日上午，北京市高级人民法院召开新闻发布会，向社会通报北京金融法院正式成立。

　　2020年12月30日，中央深改委第十七次会议审议通过《关于设立北京金融法院的方案》。新设的北京金融法院专门管辖北京市应由中级人民法院管辖的金融民商事案件和涉金融行政案件。

　　北京金融法院党组书记、院长蔡慧永介绍，北京金融法院首批配备25名法官，平均年龄41.7岁，平均办案年限超过12年，68%的法官被评为各类专家型人才。

　　北京高院党组副书记、副院长安凤德表示，北京金融法院将充分发挥金融审判职能作用，为国家金融战略实施、加强国家金融管理中心功能建设、促进首都高质量发展提供优质司法服务和有力司法保障。

　　当天上午，某资产管理有限公司诉被告某银行股份有限公司、被告某会计师事务所、被告某联合资产评估有限公司、被告某律师事务所证券虚假陈述责任纠纷通过网上途径成功立案，成为北京金融法院受理的第一案。据了解，根据《北京法院网上立案工作办法》，金融民商事案件、执行实施案件可以通过登录北京法院审判信息网或北京移动微法院的网上立案系统进行网上立案，当事人足不出户就可以完成立案。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月20日 06 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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