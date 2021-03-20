本报记者 李 婕

近年来，在校大学生互联网消费贷款乱象不时发生。为进一步规范大学生互联网消费贷款业务，加强在校大学生教育引导工作，银保监会办公厅、中央网信办秘书局、教育部办公厅、公安部办公厅、人民银行办公厅近日联合印发《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》。多方指出，《通知》明确“堵偏门”“开正门”，将有助于维护大学生合法权益，引导校园金融服务规范健康发展。

维护大学生合法权益

“免抵押”“低利息”，“医美贷”“套路贷”“培训贷”……近年来，一些不法借贷机构以种类繁多的噱头诱导甚至误导大学生借贷。看起来借贷过程“一时轻松”，但许多大学生因此陷入债务泥淖，“校园贷”变成了“校园害”。本次《通知》的出台，正是剑指大学生互联网消费贷款乱象。

“部分互联网小额贷款机构通过和科技公司合作，以大学校园为目标，通过虚假、诱导性宣传，发放互联网消费贷款，诱导大学生在互联网购物平台上过度超前消费，导致部分大学生陷入高额贷款陷阱，产生恶劣的社会影响。”中国银保监会等五部委有关部门负责人就《通知》答记者问时指出。

《通知》以大学生互联网消费贷款业务为重点，进一步加强了放贷机构客户营销管理和风险防范要求。“要坚决遏制互联网平台精准‘收割’大学生的现象，切实维护学生合法权益。”上述负责人指出。

在招联金融首席研究员董希淼看来，过去几年，大学“校园贷”泛滥，“裸条贷”时有发生，加重了大学生债务负担，扰乱了大学校园秩序，也在一定程度上积聚了金融风险。《通知》针对近年来出现的新情况、新问题出台举措，有助于进一步规范大学校园金融服务。

加大违法犯罪行为查处力度

大学生互联网消费贷款如何监管？

《通知》明确，小额贷款公司不得向大学生发放互联网消费贷款，未经监管部门批准设立的机构一律不得为大学生提供信贷服务。

同时，进一步加强消费金融公司、商业银行等持牌金融机构大学生互联网消费贷款业务管理。

一方面规范放贷机构及其外包合作机构营销行为。要求放贷机构实质性审核识别大学生身份和真实贷款用途，不得以大学生为潜在客户定向营销，不得采用虚假、引人误解或者诱导性宣传等不正当方式诱导大学生超前消费、过度借贷，放贷机构外包合作机构不得向放贷机构推送引流大学生。

另一方面加强银行业金融机构大学生互联网消费贷款风险管理。针对贷前审核、贷后管理等关键环节进一步明确风险管理要求，要求严格落实大学生第二还款来源，规范催收行为，加强个人信息保护，所有大学生互联网消费贷款信贷信息都要及时、完整、准确报送至金融信用信息基础数据库。

《通知》还明确将加大违法犯罪行为查处力度，严厉打击针对大学生群体以套路贷、高利贷等方式实施的犯罪活动，加大对非法拘禁、绑架、暴力催收等违法犯罪活动的打击力度，依法打击侵犯公民个人信息的违法犯罪活动。

用“良币”驱逐“劣币”

已发放的大学生互联网消费贷款怎么办？《通知》明确，一是要求小额贷款公司制定整改计划，已放贷款原则上不进行展期，逐步消化存量业务，严禁违规新增业务。二是要求银行业金融机构加强排查，限期整改违规业务，严格落实风险管理要求。

中国银保监会等五部委有关部门负责人还强调，各高校要积极配合相关部门做好有关工作：一是“堵偏门”，坚决抵制不良校园网络贷款；二是“开正门”，满足大学生合理的信贷需求。

“目前我国高校在校大学生超过4000万，年轻一代大学生金融服务需求客观存在，且增长较快。需要以科学的态度对待、以合适的方式满足大学生金融服务需求。”董希淼认为，金融机构应成为校园金融服务的主力军，针对大学生群体开发针对性、定制化的新产品，如提供额度、利率适中的信用卡、消费贷款等，帮助大学生形成正确的金融消费观，积累良好的个人信用。

上述负责人也指出，各高校要配合银行业金融机构有针对性地开发手续便捷、利率合理、风险可控的高校助学、培训、创业等金融产品。重视大学生金融服务工作，主动对接银行业金融机构，为有合理需求的大学生畅通正规校园信贷服务渠道，用“良币”驱逐“劣币”，着力净化校园金融市场环境。

(责编：岳弘彬、程宏毅)