外汇市场收支交易趋向平稳
2021年03月20日05:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京3月19日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局19日公布的银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，2021年2月，银行结售汇顺差280亿美元，非银行部门涉外收支顺差332亿美元，中国外汇市场延续平稳运行态势。
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，2月份，随着贸易项下集中收结汇的季节性因素减弱和消退，货物贸易结售汇顺差和货物贸易跨境收支顺差减少，外汇市场收支交易趋向平稳。
从结售汇意愿来看，2月，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为67%；衡量售汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为61%，与1月相比变化均不大。
“2月份，市场主体结售汇意愿总体稳定。”王春英说，同时，跨境资本双向投资合理有序。2月，直接投资项下涉外收支顺差137亿美元，为跨境资本流入的主要渠道，显示外资看好国内市场和发展前景；证券项下双向投资更趋均衡，顺差32亿美元。
王春英表示，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，外部环境中不稳定不确定因素依然较多，但中国经济长期向好的基本面没有改变，金融市场高水平双向开放持续推进，有助于国内外汇市场稳健运行，跨境资金均衡流动。
(责编：岳弘彬、程宏毅)
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