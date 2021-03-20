新华社南昌3月19日电 中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华17日至19日在江西省九江市实地督导春季农业生产工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实全国“两会”部署，毫不放松抓好春季农业生产，为完成全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上目标任务夯实坚实基础，牢牢把住粮食安全主动权。

在永修县，胡春华深入田间地头，实地查看春耕备耕情况。他指出，稳定粮食生产是农业工作第一位的任务，必须以钉钉子精神一季接着一季抓。要切实稳定和扩大粮食播种面积，动员农民抢抓农时开展春播，做好种子、化肥等供应保障，加大伪劣农资打击力度，加强农机调度和服务，全力确保春耕备耕各项工作有序进行。要强化农业科技服务，指导农民适时加强田间管理，提前做好防御农业气象灾害和病虫害的准备。

胡春华还来到湖口县和庐山市，考察鄱阳湖综合治理等工程项目和长江禁捕退捕工作进展情况。他强调，要认真落实长江经济带共抓大保护要求，坚定不移加强长江水生态环境保护，在鄱阳湖等重点流域生态治理上取得更大成效。要从生态系统整体性和长江流域系统性着眼，扎实推进水生态环境保护修复工程，有效改善长江流域生态功能。要加大非法捕鱼打击整治力度，不断巩固退捕禁捕成果，确保长江重点水域“十年禁渔”取得实效。

《 人民日报 》（ 2021年03月20日 04 版）

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