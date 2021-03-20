本报记者 吴齐强 郝迎灿 方 圆

初春，黑龙江桦川县丰年村世平水稻专业合作社里，社员们正唠得起劲。

“去年遭受台风雨水多，多亏咱这地方渠通沟畅，产量没咋受影响，粗算下来能有200多万元纯利润。”理事长李世平算起账来。

“农业质量效益和竞争力明显提升，现代乡村产业体系基本形成……”李世平拿起报纸，给大家念了一段，“中央一号文件上的这些话，是咱的新目标。”

从低产易灾到水旱从人、高产稳产，截至2020年，黑龙江已累计建成高标准农田超8000万亩。2020年，全省粮食总产量1508.2亿斤，实现“十七连丰”。

“提高农业质量效益和竞争力，实施好‘藏粮于地’是前提。我看得从两方面入手，一是提升地力，二是绿色有机。”在场的桦川县农技推广中心主任杨忠生说。

李世平说，土地是农民的命根子，希望国家继续实施最严格的耕地保护制度和高标准农田建设工程，让黑土地更肥沃。“这两年明显感觉到变化。以往插完秧下地扬肥，踩下去硬邦邦打滑，现在土能没脚脖子，这是耕层厚了。”

前两年，合作社的4500亩地被纳入东北黑土地保护利用试点项目，秸秆粉碎还田，辅以深松整地和增施有机肥，耕地质量提升了0.5个等级。

“现如今，咱黑土地正在‘绿’起来。”李世平说，“过去产量要靠化肥追，现在4500亩稻田都有绿色认证，全部实施测土配方施肥。照方抓‘药’，亩均化肥施用量从85斤降到了53斤。”

化肥在降，农药也在减。踱步室外，李世平抬手一指：“田里一个个‘小灯笼’是防虫灯，再配合上稻田养鸭，就不用喷施灭虫药。有了‘绿色’招牌，合作社种出的优质大米每斤卖到了15.8元。”

自2015年以来，黑龙江开展减化肥、减农药、减除草剂“三减”行动，绿色有机食品认证面积超过8500万亩。

种地的实惠看得见，李世平还有新期待。“现在还有不少农户畏风险、怕投入，种地老套路，影响增收致富。希望国家加大典型示范和政策扶持力度，让更多群众通过种地致富。”

《 人民日报 》（ 2021年03月20日 02 版）

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