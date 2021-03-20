人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

黑龙江桦川县种植大户李世平——

黑土地正在“绿”起来（新征程 新期待）

本报记者  吴齐强  郝迎灿  方  圆
2021年03月20日09:45 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　初春，黑龙江桦川县丰年村世平水稻专业合作社里，社员们正唠得起劲。

　　“去年遭受台风雨水多，多亏咱这地方渠通沟畅，产量没咋受影响，粗算下来能有200多万元纯利润。”理事长李世平算起账来。

　　“农业质量效益和竞争力明显提升，现代乡村产业体系基本形成……”李世平拿起报纸，给大家念了一段，“中央一号文件上的这些话，是咱的新目标。”

　　从低产易灾到水旱从人、高产稳产，截至2020年，黑龙江已累计建成高标准农田超8000万亩。2020年，全省粮食总产量1508.2亿斤，实现“十七连丰”。

　　“提高农业质量效益和竞争力，实施好‘藏粮于地’是前提。我看得从两方面入手，一是提升地力，二是绿色有机。”在场的桦川县农技推广中心主任杨忠生说。

　　李世平说，土地是农民的命根子，希望国家继续实施最严格的耕地保护制度和高标准农田建设工程，让黑土地更肥沃。“这两年明显感觉到变化。以往插完秧下地扬肥，踩下去硬邦邦打滑，现在土能没脚脖子，这是耕层厚了。”

　　前两年，合作社的4500亩地被纳入东北黑土地保护利用试点项目，秸秆粉碎还田，辅以深松整地和增施有机肥，耕地质量提升了0.5个等级。

　　“现如今，咱黑土地正在‘绿’起来。”李世平说，“过去产量要靠化肥追，现在4500亩稻田都有绿色认证，全部实施测土配方施肥。照方抓‘药’，亩均化肥施用量从85斤降到了53斤。”

　　化肥在降，农药也在减。踱步室外，李世平抬手一指：“田里一个个‘小灯笼’是防虫灯，再配合上稻田养鸭，就不用喷施灭虫药。有了‘绿色’招牌，合作社种出的优质大米每斤卖到了15.8元。”

　　自2015年以来，黑龙江开展减化肥、减农药、减除草剂“三减”行动，绿色有机食品认证面积超过8500万亩。

　　种地的实惠看得见，李世平还有新期待。“现在还有不少农户畏风险、怕投入，种地老套路，影响增收致富。希望国家加大典型示范和政策扶持力度，让更多群众通过种地致富。”


　　《 人民日报 》（ 2021年03月20日 02 版）

(责编：连品洁、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：即日起开展为期三个月“瘦肉精”专项整治行动
　　人民网北京3月19日电 （记者李源）据农业农村部网站消息，为进一步加强“瘦肉精”监管，切实保障畜产品质量安全，农业农村部办公厅发布《关于开展“瘦肉精”专项整治行动的通知》（以下简称《通知》），决定即日起开展为期三个月的“瘦肉精”专项整治行动。 《通知》要求，各地要强化检打联动，从快、从严查处，严厉打击各类涉“瘦肉精”违法行为。…
南水北调东线北延应急供水工程主体工程完工
　　人民网北京3月19日电 （记者余璐）今日，位于山东省临清市的南水北调东线一期工程北延应急供水工程箱涵节制闸闸门安装调试到位并试运行，这标志着北延应急供水工程主体工程顺利完工。 记者了解到，北延应急供水工程于2019年11月在山东省临清市开工建设，是《华北地区地下水超采综合治理行动方案》中的重要工程。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部