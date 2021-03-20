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三部门发布18个新职业 包括碳排放管理员等

2021年03月20日09:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月19日电  （记者李心萍）日前，人社部会同国家市场监管总局、国家统计局正式发布企业合规师、易货师、服务机器人应用技术员、电子数据取证分析师、碳排放管理员等18个新职业信息。这是《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》颁布以来发布的第四批新职业。

　　此次发布的新职业中有多个新职业是数字化技术发展催生出来的。以服务机器人应用技术员为例，近年来，服务机器人已广泛应用在教育、娱乐、物流、安防巡检等领域。服务机器人应用技术员直接负责服务机器人的需求反馈、应用与推广，是推动服务机器人产业发展的重要人才支撑。

　　人民日益增长的美好生活需要也派生出多个新职业。例如，随着生活模式改变，近年来出现了将茶叶、奶、果蔬等融合开发的新式饮品，广受群众特别是年轻人的喜爱。调饮师职业应运而生。

　　随着我国经济发展方式向绿色低碳转型，碳排放管理的重要性日益显现，企业急需掌握相关碳排放技术、熟悉政策标准，能胜任碳排放规划、核算、核查和评估工作的技术人员，从而催生了碳排放管理员新职业。这一职业从业人员将在碳排放管理、交易等活动中发挥积极作用，有效推动温室气体减排。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月20日 02 版）

(责编：连品洁、高雷)

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