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中国儿童发展基金发布会在京举行

2021年03月20日14:22 | 来源：人民网
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3月18日，中国儿童发展基金发布会在京举行，基金的捐赠方代表受邀出席了本次活动。会议由中国发展研究基金会秘书长方晋主持。

中国儿童发展基金由中国发展研究基金会与十家国内外企业共同发起，将作为“中国发展研究基金会儿童发展研究院”的本金，用于支持儿童发展研究院开展社会试验、实证研究、政策倡导、国际交流等工作。全国政协人口资源环境委员会主任、中国发展研究基金会理事长李伟在致辞中提到，加大对儿童营养、健康、养育、教育的投资，提升中国人力资本水平，刻不容缓，而且要快要早。

中国儿童发展基金发布会。受访者提供

中国儿童发展基金最初的倡导者、中国发展研究基金会副理事长卢迈表示，基金将以“为了每个儿童的阳光起点为”使命，从儿童成长各个阶段的教育、健康和养育入手，保障儿童特别是低收入家庭儿童的公平发展。十家企业与基金会共同发起设立中国儿童发展基金，是对基金会的信任、鼓励，对基金会也意味着更大的责任。希望能和合作伙伴继续并肩努力，也期待更多志同道合的朋友加入倡议。

据了解，中国发展研究基金会是国务院发展研究中心发起成立并领导的公募型基金会。基金会长期致力于欠发达地区儿童发展的社会试验，努力为儿童发展和政策制定做工作，产生了良好的政策和社会影响力。

(责编：杨虞波罗、连品洁)

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