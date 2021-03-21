据新华社北京3月20日电 （记者王希）2021年是国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年，国有企业公司制改革打响“收官战”——国家机关和事业单位、地方所属国有企业公司制改革全面推进，今年年底将完成收尾工作。

这是记者从国务院国有企业改革领导小组办公室日前召开的国家机关、事业单位和地方国有企业公司制改革推进会上了解到的信息。

据介绍，全面完成国有企业公司制改革，是全面深化国有企业改革的迫切需要，是加快转换国有企业经营机制的必然要求，对进一步推动国有企业与市场经济深入融合、激发国有企业活力和发展动力等具有重大意义。

公司制改革不是简单的翻牌，而是要实现打造独立的市场主体、完善公司治理结构和市场化经营机制的目标。要把握工作重点，统筹推动改革，做到因企制宜分类推进；要着力转换体制机制，处理好改革发展稳定关系，防止国有资产流失，切实加强党的领导。

国企公司制改革，主要是指将传统的全民所有制企业改制为符合现代企业制度要求、规范的公司制企业。党的十八大以来，国务院国资委积极推动中央企业于2017年完成公司制改革，省级国资委监管企业约96%也完成了改革任务。2020年启动的国企改革三年行动明确提出，要全面完成国有企业公司制改革。

《 人民日报 》（ 2021年03月21日 01 版）

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