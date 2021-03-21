本报北京3月20日电 （记者王珂）记者从商务部获悉：1—2月，我国对“一带一路”沿线国家投资持续增长，承包工程稳步推进。1—2月，我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资30.5亿美元，同比增长12.1%，占同期总额的19.9%，较上年提升2.4个百分点。在沿线国家完成营业额104.9亿美元，同比增长14.8%，占同期总额的57.5%。

地方企业对外投资保持增长。1—2月，流向制造业的对外投资25.9亿美元，同比增长48%；流向信息传输业的对外投资11.5亿美元，同比增长36.9%。地方企业对外非金融类直接投资118.6亿美元，同比增长3.2%，占同期对外直接投资总额的77.2%。

对外承包工程集中于基础设施领域，转型升级步伐加快。1—2月，我国企业承揽的境外基础设施类工程新签合同额超过250亿美元，完成营业额超过150亿美元，分别占总额的82.6%和82.7%。

《 人民日报 》（ 2021年03月21日 01 版）

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