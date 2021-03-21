本报北京3月20日电 （记者郁静娴）记者从农业农村部获悉：我国高标准农田建设取得积极进展，2020年建成高标准农田8391万亩，高效节水灌溉2395万亩，超额完成年度目标，进一步提升我国粮食保障能力。

高标准农田建设家底基本摸清。各方共同努力下，历时10个多月，共核实了9万多个高标准农田建设项目的数量、质量、空间位置和利用情况，完善1000多万个地块数据，基本摸清了2011—2018年全国已建成高标准农田家底。

今年，我国要完成1亿亩高标准农田和1500万亩高效节水灌溉建设任务。一方面加强工程组织实施，抢抓农闲时节、晴好时机、关键节点，加快工程建设进度。另一方面积极推动构建多元化筹资机制，积极探索先建后补、以奖代补、政府和社会资本合作等多元投入模式。同时，抓好新建项目建设全程质量管理，加强工程建后管护，确保建成一亩、管好一亩。

《 人民日报 》（ 2021年03月21日 01 版）

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