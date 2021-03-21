累计供气120.76亿立方米
西气东输主气源地冬季供气创新高
塔里木油田累计向西气东输管网供应天然气超2700亿立方米
2021年03月21日05:31 | 来源：人民网－人民日报
小字号
据新华社乌鲁木齐3月20日电 （记者顾煜、杜刚）随着春回大地，又一个供暖季落幕，西气东输主气源地——中国石油塔里木油田圆满完成去年11月至今年3月冬季天然气保供任务，冬供期间累计供气120.76亿立方米，供气量再创历史新高。
据中国石油塔里木油田最新统计，与前一冬季同期相比，刚刚结束的供暖季供气量增加12.36亿立方米，有力保障了西气东输下游和新疆南部各族群众温暖过冬。自去年11月进入冬供以来，塔里木油田日均供气量9000万立方米以上，创历史新高。
作为西气东输主气源地，塔里木油田已累计向西气东输管网供应天然气超2700亿立方米，为下游15个省份、120多个大中型城市约4亿居民、3000余家企业提供了用气保障。塔里木油田还累计向新疆南部各地州输送天然气超400亿立方米，方便了塔里木盆地各族群众和企业的生产生活。
《 人民日报 》（ 2021年03月21日 01 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 证监会易会满：以全面深化改革推动资本市场实现结构性改善
- 人民网北京3月20日电 （记者杜燕飞）“围绕打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场总目标，证监会实施了新一轮全面深化资本市场改革，有效改善和稳定市场预期，资本市场正在发生深刻的结构性变化。”证监会主席易会满日前在中国发展高层论坛2021年会圆桌会上发表主旨演讲时表示，回顾两年多来的实践，证监会主要是推进了“建制度、不干预、零容忍”九字方针的落地，集中体现在制度、结构、生态、定力等四个关键词。…
- 民政部等部门联合部署：将重点对五类非法社会组织开展打击整治
- 民政部等部门联合召开进一步打击整治非法社会组织电视电话会议（来源：民政部官网） 人民网北京3月20日电 （王仁宏）据民政部官网消息，民政部今日会同有关部门联合召开进一步打击整治非法社会组织电视电话会议，深入贯彻落实党中央决策部署，全面动员、全面部署开展进一步打击整治非法社会组织专项行动，切实防范化解社会组织领域重大风险，将重点对五类非法社会组织开展打击整治。 会议指出，改革开放以来，社会组织在我国社会主义现代化建设中的作用愈加明显，但也必须看到，非法社会组织滋生的土壤依然存在，非法社会组织活动时有发生，不仅扰乱了社会组织登记管理秩序、污染社会组织发展环境，还侵蚀相关企事业单位和人民群众财产，危害社会稳定和经济发展，损害党和政府形象。…
相关新闻
- 评论
- 关注