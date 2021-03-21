据新华社乌鲁木齐3月20日电 （记者顾煜、杜刚）随着春回大地，又一个供暖季落幕，西气东输主气源地——中国石油塔里木油田圆满完成去年11月至今年3月冬季天然气保供任务，冬供期间累计供气120.76亿立方米，供气量再创历史新高。

据中国石油塔里木油田最新统计，与前一冬季同期相比，刚刚结束的供暖季供气量增加12.36亿立方米，有力保障了西气东输下游和新疆南部各族群众温暖过冬。自去年11月进入冬供以来，塔里木油田日均供气量9000万立方米以上，创历史新高。

作为西气东输主气源地，塔里木油田已累计向西气东输管网供应天然气超2700亿立方米，为下游15个省份、120多个大中型城市约4亿居民、3000余家企业提供了用气保障。塔里木油田还累计向新疆南部各地州输送天然气超400亿立方米，方便了塔里木盆地各族群众和企业的生产生活。

《 人民日报 》（ 2021年03月21日 01 版）

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