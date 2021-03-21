本报北京3月20日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，2月份，我国债券市场共发行各类债券3.4万亿元。其中，国债发行3730亿元，地方政府债券发行557.2亿元，金融债券发行4841.6亿元，公司信用类债券发行6133.9亿元，信贷资产支持证券发行364.2亿元，同业存单发行1.8万亿元。

截至2月末，债券市场托管余额为118.4万亿元。其中，国债托管余额为20.1万亿元，地方政府债券托管余额为25.8万亿元，金融债券托管余额为28.1万亿元，公司信用类债券托管余额为28.6万亿元，信贷资产支持证券托管余额为2.2万亿元，同业存单托管余额为11.5万亿元。

此外，2月份，银行间货币市场成交共计60.8万亿元，同比上升4.9%。银行间债券市场现券成交10.9万亿元，日均成交6403.8亿元，同比上升30.4%。交易所债券市场现券成交1.2万亿元，日均成交830.7亿元，同比上升109.2%。

《 人民日报 》（ 2021年03月21日 01 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)