2月
债券市场发债3.4万亿元
截至2月末，债券市场托管余额为118.4万亿元
2021年03月21日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月20日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，2月份，我国债券市场共发行各类债券3.4万亿元。其中，国债发行3730亿元，地方政府债券发行557.2亿元，金融债券发行4841.6亿元，公司信用类债券发行6133.9亿元，信贷资产支持证券发行364.2亿元，同业存单发行1.8万亿元。
截至2月末，债券市场托管余额为118.4万亿元。其中，国债托管余额为20.1万亿元，地方政府债券托管余额为25.8万亿元，金融债券托管余额为28.1万亿元，公司信用类债券托管余额为28.6万亿元，信贷资产支持证券托管余额为2.2万亿元，同业存单托管余额为11.5万亿元。
此外，2月份，银行间货币市场成交共计60.8万亿元，同比上升4.9%。银行间债券市场现券成交10.9万亿元，日均成交6403.8亿元，同比上升30.4%。交易所债券市场现券成交1.2万亿元，日均成交830.7亿元，同比上升109.2%。
《 人民日报 》（ 2021年03月21日 01 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)
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