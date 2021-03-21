本报记者 王 政

产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础，中央经济工作会议提出，要增强产业链供应链自主可控能力。围绕强链补链，工业和信息化部今年将重点抓好锻长板、补短板、强企业三方面工作。长板如何锻造？短板怎么补？企业如何做强？记者进行了采访。

锻长板，巩固提升优势产业的国际领先地位

机器人自动搬送车身、底盘模块化自动合装、装配件全部无人配送，就连螺栓和轮胎都是自动拧紧……走进一汽红旗“5G+工业互联网”数字化工厂总装车间，智能化工位占到全部工位数量的80%以上，生产环节全信息化闭环管理，不仅能满足定制化生产要求，还实现了整车生产准备周期压缩约6个月，订单交付周期缩短25%以上。

一汽红旗智能工厂只是我国“5G+工业互联网”赋能传统产业众多成功案例中的一个。在工信部部长肖亚庆看来，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，加快新一代信息技术与制造业深度融合，是锻造长板的重要抓手之一。此外，还要着力打造新兴产业链，聚焦产业优势领域深耕细作，培育打造一批先进制造业集群。

“拥有一批优势长板是产业链供应链现代化的重要标志。锻长板，就是要在更高水平的开放合作中巩固提升优势产业的国际竞争力和影响力，成为全球供应链体系中不可或缺的组成部分。”中国电子信息产业发展研究院院长张立认为，锻造长板要从以下4个方面发力：一是聚焦5G、通信设备、纺织、家电等优势行业，打造一批“杀手锏”产品，占据产业竞争制高点。二是重点提升人工智能、通信设备、先进轨道交通、核电装备、工程机械等领域核心竞争力，真正打造成为国际产业竞争的“长板”。三是加快推进传统优势产业智能化改造提升，大幅提高产品附加值和竞争力。四是注重用好国内市场，通过实施首台套、首批次政策等措施，为新产品产业化提供前期市场支持，通过庞大的市场规模效应促进产业质量性能提升，不断向价值链中高端迈进。

补短板，实施好关键核心技术攻关工程

“补齐产业链供应链短板，就是要补上我国严重受制于人的产业环节和关键领域，增强我国产业自主发展能力。”张立认为，补短板的重点是“基础”和“关键核心”等重点领域。针对其中的基础零部件、基础材料、基础软件等工业基础领域，重点是实施产业基础再造工程，通过应用牵引、整机带动，不断提高产品质量、性能和可靠性。针对高端医疗器械、航空发动机、芯片等高端产业领域，要梳理被“卡脖子”的产品目录，着力加强关键核心技术攻关，增强自主可控能力。

“对于那些投入大、周期长、风险高的市场失灵领域，要充分发挥新型举国体制优势，通过加大投入、调动资源集中攻关，力争在相对较短的时间内掌握关键核心技术，突破短板瓶颈制约。”张立说，高度市场化的领域，则要充分发挥市场机制作用，构建以企业为主体的协同创新体系，加强对外技术交流合作，增强与全球产业链价值链的黏性。

工信部电子信息司副司长杨旭东举例说，电子材料、电子专用装备和电子测量仪器及下游市场等共同构成了电子元器件产业的生态体系，补短板要注重打造发展一致、相互支撑、协调配合的良好生态。“许多产业链薄弱环节都处于前端和上游，但同时，其生产和制造也需要自身产业链供应链支撑。”

中国电子信息产业发展研究院副院长黄子河认为，解决产业“卡脖子”问题，必须在产业体制机制创新方面大胆探索。一要加强产学研协同创新，通过制造业创新中心等公共服务平台建设，统筹央地、行业资源。二是强化应用牵引，在关键、重要、新兴行业，着力优化采购模式，推动差异化应用。三是加强行业发展统筹协调，适时推动产业主体集中和区域集聚，解决行业散、小等问题。

强企业，分层打造“专精特新”中小企业群体

“刀具成本降低50%以上、节约维修成本50%、提升工艺开发效率10倍以上，年综合收益超过5000万元。”说起上线吉兰丁“天机算系统”后带来的变化，北京福田康明斯发动机有限公司制造工程总监赵河如数家珍。

数控机床刀具出现微小崩刃，在机加工车间每周发生差不多两三次，每年给企业造成的损失，少则5万元，多则500万元。深圳吉兰丁智能科技有限公司总经理王晋生介绍，他们与联通（浙江）产业互联网有限公司联合开发“天机算系统”，为机加工企业提供了基于5G网络、大数据和人工智能的机械制造数字孪生工业APP系统解决方案，大大提升了数控机床运行效率。

深圳吉兰丁是我国坚持专业化发展、专注创新的众多中小企业中的一个。中小企业占我国企业总数的90%以上，它们是产业发展的根基，也是实现产业链供应链自主可控的关键主体。为支持中小企业提升专业化能力，工信部正分层打造“专精特新”中小企业群体，力争用3—5年时间培育1万家左右“小巨人”企业，推动“小巨人”企业加快向单项冠军企业发展，同时，促进大中小企业融通发展。

“产业链‘链主’企业是引领行业发展方向、决定行业技术规则、决定行业发展水平的主导力量。”张立表示，强企业，还要支持大企业做强做优，培育一批在关键核心技术、知识产权、品牌影响力、市场占有率方面具有显著优势的龙头企业，增强全产业链整合能力，提高在全球产业链价值链中的话语权。此外，还应持续优化市场环境，营造良好产业生态。要营造宽松便捷的准入环境、公平竞争的市场环境以及安全放心的市场消费环境；落实要素市场化配置改革措施，提高土地、劳动力等传统要素配置效率，增强数据等新型要素支撑能力；要强化知识产权全产业链保护，激发创新创业活力。

《 人民日报 》（ 2021年03月21日 02 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)