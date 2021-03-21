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国家林草局：以“林长制”为重要载体 做好春季森林草原防火工作

2021年03月21日09:30 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （记者余璐）近日，记者从国家林业和草原局召开的全国春季森林草原防火工作电视电话会议上了解到，今年春季森林草原防火工作形势严峻，1-2月全国共发生森林火灾329起，与2020年同期相比增加79.8%。会议要求各级林草部门要以“林长制”为重要载体，以网格化管理为抓手，认真落实“防灭火一体化”要求，实现“防未、防危、防违”“打早、打小、打了”全链条管理，采取强有力措施，确保春防全胜。

据介绍，今年以来，我国华东、华南部分省区遭遇了严重旱情，个别省区至今还未完全解除，前期气象条件十分不利。据专家预测，春防期间，部分地区短时局地高温、大风天气增多，火险等级逐步趋高，特别是华东、华南地区降水较常年同期偏少4-5成，火灾风险不断加大。

国家林业和草原局相关负责人指出，全国各级林草部门要按照国家森防指的统一指挥，坚持“人民至上、安全至上”理念，以防范重大人员伤亡和重大财产损失、重特大森林草原火灾发生为目标，推动建立各个层级的防灭火一体化工作格局，强化与应急、公安、气象、自然资源等部门的工作衔接和协同配合，推进信息共享和业务融合。下一步要强化责任落实，把建设“省-市-县-乡（镇）-村-护林（护草）员”六级包干的网格化管理责任机制作为重点，建立华北、华南、西南等重点省区间联防机制，推动森林草原防火责任制与林长制的深度融合。加强设施建设，制定处置预案，严防发生“山火进城”“家火上山”，在全国范围统一开展野外火源治理和查处违规用火行为专项行动。

值得注意的是，为压实各方责任，与属地共同做好森林草原防火工作，今年国家林草局将派专人对31个省区市和新疆生产建设兵团、六大森工集团实行全覆盖包片蹲点，并召开专门会议对相关工作进行了安排部署。

据介绍，2020年全国共发生森林火灾1153起，受害森林面积8526公顷，同比下降51%、27%。发生草原火灾13起，受害草原面积11406公顷，同比下降71%、83%，森林草原火灾损失保持在较低水平。

(责编：王仁宏、高雷)

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