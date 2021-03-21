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中国儿童发展基金发布会在京举行 汇丰集团助力儿童福利事业

2021年03月21日09:31 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （记者车柯蒙） 2021年3月18日，中国儿童发展基金发布会在京举行，基金的捐赠方代表受邀出席。来自海内外的十家企业向该基金进行了捐赠，其中汇丰集团捐赠两千万元人民币。

儿童是国家的未来和民族的希望，促进儿童全面发展，对于全面提高人口素质，全面建设社会主义现代化强国具有重要意义。

据悉，“中国儿童发展基金”将作为“中国发展研究基金会儿童发展研究院”的本金，用于支持儿童发展研究院开展社会试验、实证研究、政策倡导、国际交流等工作，以实现保障儿童平等发展、促进社会公平、推动共同富裕的目标。

全国政协人口资源环境委员会主任、中国发展研究基金会理事长李伟在致辞中提到，“十四五”及未来更长的时期，中国人口的少子化和老龄化，以及长期存在的城乡差距、地区差距和仍在扩大的数字鸿沟，正在对国家竞争力和社会可持续发展能力提出严峻挑战。加大对儿童营养、健康、养育、教育的投资，提升中国人力资本水平，刻不容缓，而且要快要早。

中国儿童发展基金最初的倡导者、中国发展研究基金会副理事长卢迈表示，一个国家要长久发展，必须关注儿童，特别是低收入家庭的孩子，如果他们长期不能获得适当的健康、教育、保护等公共服务，对个人、社会和国家的发展都是重大损失。

出席本次活动的捐赠方代表们高度肯定基金设立的重要意义，希望从儿童入手共同推动中国的可持续发展和社会公平。

汇丰集团行政总裁祈耀年通过视频连线参加启动仪式。 汇丰集团供图

作为中国儿童发展基金顾问委员会成员，汇丰集团行政总裁祈耀年通过视频连线参加了启动仪式。他表示，自2007年以来，在中国发展研究基金会的带领下，汇丰集团帮助改善了农村地区儿童的营养状况，帮助偏远社区的儿童接受早期教育，并在广东帮助当地青年接受更好的职业教育。

“中国儿童发展基金将为中国各地的儿童项目提供可持续的支持，其模式也将确保最弱势的群体从中国的经济增长中受益，而我们共同的捐助将为那些需要帮助的儿童提供长期援助。”祈耀年表示。

记者了解到，汇丰集团长期以来积极支持中国儿童福利事业的发展，携手公益组织，开展儿童保护和发展项目。在过去的23年里，汇丰累计捐赠近一亿元人民币，共资助超过100个公益慈善项目，为孤儿、流浪儿童、残障儿童、留守儿童、服刑人员子女等各类有需求的儿童提供支持与帮助，使逾一百万名儿童直接受益。

据悉，中国发展研究基金会是国务院发展研究中心发起成立并领导的公募型基金会。基金会本着“从孕期到就业”进行营养和教育全程干预、全程保障的原则，长期致力于欠发达地区儿童发展的社会试验，努力为儿童发展和政策制定做工作，产生了良好的政策和社会影响力。

(责编：王仁宏、高雷)

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