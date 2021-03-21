人民网北京3月21日电 （记者杜燕飞）“2019年陆家嘴论坛上，证监会宣布了中国资本市场进一步扩大对外开放的9条措施。从落地情况看，政策是到位的，效果是好的。”证监会主席易会满日前在中国发展高层论坛2021年会圆桌会上表示，下一步证监会将坚持资本市场对外开放，注重统筹开放与防范风险的关系，防范外资大进大出。

易会满说，证监会在推动中国资本市场对外开放上，从市场、产品的互联互通，到全面放开行业机构股比和业务范围，再到便利跨境投融资的制度安排，全面落实了准入前国民待遇加负面清单管理要求。

统计数据显示，截至2020年底，外资持续3年保持净流入，境外投资者持有A股资产突破3万亿元。

“从中国资本市场目前外资参与情况看，持股市值和业务占比均不到5%，这个比例在成熟市场中并不高。”易会满说，下一步证监会将坚持资本市场对外开放，对机构设置、开办业务和产品，持开放支持的态度。同时，也将注重统筹开放与防范风险的关系，主要注意两方面情况。

一是防范外资大进大出。“对于资本正常的跨境流动，我们乐见其成，但热钱大进大出对任何市场的健康发展都是一种伤害，都是要严格管控的。”易会满表示，在这方面，证监会将加强研判，完善制度，避免被动。

二是妥善处置中概股问题。易会满表示，对于这个问题，证监会一直在寻求与美方相关监管机构加强合作，多次提出解决方案，但始终未得到全面积极回应。“我们坚信，合作是共赢的选择，要想解决问题必须坐下来，分歧只能通过协商来解决，别无他路。”易会满说。

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