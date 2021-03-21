人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

证监会易会满：防范外资大出大进 有序推动资本市场对外开放

2021年03月21日09:36 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月21日电 （记者杜燕飞）“2019年陆家嘴论坛上，证监会宣布了中国资本市场进一步扩大对外开放的9条措施。从落地情况看，政策是到位的，效果是好的。”证监会主席易会满日前在中国发展高层论坛2021年会圆桌会上表示，下一步证监会将坚持资本市场对外开放，注重统筹开放与防范风险的关系，防范外资大进大出。

易会满说，证监会在推动中国资本市场对外开放上，从市场、产品的互联互通，到全面放开行业机构股比和业务范围，再到便利跨境投融资的制度安排，全面落实了准入前国民待遇加负面清单管理要求。

统计数据显示，截至2020年底，外资持续3年保持净流入，境外投资者持有A股资产突破3万亿元。

“从中国资本市场目前外资参与情况看，持股市值和业务占比均不到5%，这个比例在成熟市场中并不高。”易会满说，下一步证监会将坚持资本市场对外开放，对机构设置、开办业务和产品，持开放支持的态度。同时，也将注重统筹开放与防范风险的关系，主要注意两方面情况。

一是防范外资大进大出。“对于资本正常的跨境流动，我们乐见其成，但热钱大进大出对任何市场的健康发展都是一种伤害，都是要严格管控的。”易会满表示，在这方面，证监会将加强研判，完善制度，避免被动。

二是妥善处置中概股问题。易会满表示，对于这个问题，证监会一直在寻求与美方相关监管机构加强合作，多次提出解决方案，但始终未得到全面积极回应。“我们坚信，合作是共赢的选择，要想解决问题必须坐下来，分歧只能通过协商来解决，别无他路。”易会满说。

(责编：王仁宏、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国海油供暖季累计供气超240亿立方米 同比增长近25％
　　人民网北京3月21日电 （记者杜燕飞）随着我国北方主要城市供暖季结束，全国冬季供气步入收官阶段。记者今日从中国海洋石油集团有限公司（简称“中国海油”）获悉，去冬今春供暖季期间，中国海油向国内供应天然气超240亿立方米，同比增长近25％，创历史供气量新高。…
证监会易会满：防范外资大出大进 有序推动资本市场对外开放
　　人民网北京3月21日电 （记者杜燕飞）“2019年陆家嘴论坛上，证监会宣布了中国资本市场进一步扩大对外开放的9条措施。从落地情况看，政策是到位的，效果是好的。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部