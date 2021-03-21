人民网北京3月21日电 （记者杜燕飞）随着我国北方主要城市供暖季结束，全国冬季供气步入收官阶段。记者今日从中国海洋石油集团有限公司（简称“中国海油”）获悉，去冬今春供暖季期间，中国海油向国内供应天然气超240亿立方米，同比增长近25％，创历史供气量新高。

本轮供暖季期间，受“拉尼娜”影响，全国大范围出现雨雪降温等极端天气，民生用气大幅增长。同时，2020年第四季度我国工业生产增速创年内新高，工业生产用气大幅增加。

面对天然气需求激增，2020年11月以来，中国海油深挖增供潜力，充分发挥海上天然气、陆地非常规气及进口LNG(液化天然气)互保互供优势，全面实施增储上产“七年行动计划”，最大努力释放天然气产能。

据介绍，供暖季前，中国海油提前完成海上天然气田和陆地非常规气田的重大检维修作业，强化保供期间巡检维护，确保国产天然气满负荷生产。同时，中国海油与国际LNG资源商密切沟通，在原有合同基础上增加供应，搭配国际LNG现货资源，确保资源稳定供应。

数据显示，本轮供暖季期间，中国海油海上天然气供应超60亿立方米，同比增长11%；进口LNG超170亿立方米，同比增长26%。

在提升储气能力方面，2020年，中国海油积极协同内外部基础设备设施，进一步推进自有LNG接收站等基础设施建设及管网互联互通工程，努力提升基础设施保供储气能力。

2020年12月25日，浙江LNG二期项目正式建成投运，最大储气能力可供浙江省1800万户家庭连续使用45天，有效提升华东地区天然气保供能力。与此同时，江苏滨海LNG一期扩建、珠海LNG二期及浙江LNG三期及长江沿线储气设施项目也在同步推进中。

此外，中国海油按照“全国一张网”“保供一盘棋”原则，供暖季期间，累积支持国家管网管存气约1.8亿立方米；同时，通过长输管道，进一步扩大保供范围，截至3月15日，已向湖南、湖北等10省市新市场用户供应天然气超7亿立方米。

同时，本轮供暖季前，中国海油开展设备设施定性、定量风险评估，确保了气源供应正常、库存安全可控、应急保障到位，实现了零断供、零告急、零临修、零故障，为冬季保供守好了安全底线；通过开展“老设施”维护保养及数字化升级改造，推进“新设施”连接调试等措施，保证生产安全平稳。

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