人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

ABB：借力中国“碳中和”东风 提供绿色发展动能

2021年03月21日10:00 | 来源：人民网
小字号

“设想一下在周末晴朗的午后，工厂中没有生产工作，光伏系统产生的电量完全可以覆盖工厂用电需求。设备将光伏系统所发的剩余电量馈送至电网中，系统实现源-网-荷-储-端的协同管理，能够为企业大大降低能源成本，减少碳排放。”职业健康安全环境经理张旸在楼宇天台向参观者介绍ABB太阳能屋顶项目时说。

“十四五”规划中明确，落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，制定2030年前碳排放达峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。

中国“碳达峰、碳中和”目标的提出，树立了负责任的大国形象，彰显了大国担当，为我国经济社会发展提供了动力引擎，为能源行业提供了“弯道超车”、抢占世界制高点的重大战略机遇。兴业银行首席经济学家鲁政委在接受媒体时曾表示，“碳中和将带来一个非常大的新变化，会为很多企业提供创新机遇或新的投资机遇，绿色化的发展动能将再度被激发且非常强劲。”

锐始者必图其终，成功者先计于始。“目标是到2030年实现自身运营碳中和，并支持客户减少排放。ABB将帮助客户每年减少至少1亿吨的二氧化碳排放。”ABB电气中国总裁赵永占说。换句话说，这相当于3000万辆汽车、40个火电厂或一个中型国家的年排放量。以北京ABB低压电器有限公司为例，通过安装屋顶光伏系统、充电桩和实施环保改善项目，每年减少约400吨的温室气体排放，用水量和耗电量双双下降，包装材料可回收率达到100%，废气净化效率提升至94%。

北京市经济和信息化局相关负责人表示，“推进智能制造、绿色制造是促进制造业转型升级、提升企业竞争力的重要支撑，是推动产业高质量发展的重要举措。”据了解，北京市已建设了80余个智能工厂和数字化车间，43个智能制造标杆企业；创建了64家国家级绿色工厂、11家绿色供应链管理示范企业，以及一批绿色设计和绿色产品示范企业等，形成一批可复制、可推广的新经验新模式。

“制造业领域碳中和目标的实现，离不开每一家企业的深度参与，更需要重点企业率先垂范。政府部门会继续为企业智能化、绿色化、低碳化发展做好政策保障和服务支撑工作。”该负责人说。

中央经济工作会议指出，要继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。面对碳中和这一国家长期目标，ABB自身定位于行业赋能者，认为电气化和数字化并举是实现低碳社会的有效手段，在清洁能源利用、能源效率优化和电气化率提升三个领域需要深入探索和实践。

“根据2030可持续发展战略， ABB的目标是到2030年实现自身运营碳中和，并支持客户减少排放。推动创新的智慧能源管理技术在ABB基础设施率先落地，将在华企业建设成可持续发展的标杆企业。”赵永占信心满满。

据介绍，作为工信部认证的“国家级绿色工厂”，北京ABB低压电器有限公司运用领先技术降低废弃物和碳排放对环境的影响，实现用水量下降10%，耗电量下降3.2%，包装材料可回收率达到100%，废气净化效率提升至94%。预计在2022年内对现有照明、楼宇控制HVAC、空调、储能等系统进行升级改造，利用技术专长推动可持续发展这项长期的事业。

肩负时代使命，践行企业社会责任。“在中国，ABB位于北京、广东新会等地的多家企业已安装了屋顶太阳能发电或智能配电系统，成为清洁能源的开发者和数字化技术的直接受益者。在全球，ABB电气‘零排放’项目也正在积极打造多个碳中和工厂，展示出工业可持续发展的前景，合力为社会谱写安全、智能、可持续的电气化未来。”张旸说。

(责编：王仁宏、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
技术变革如何助推城市化发展？专家这样回答
　　人民网北京3月21日电 （许维娜）“‘十四五’时期是中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，高质量推进城镇化发展对新阶段贯彻发展新理念，加快构建新发展格局，全面建设社会主义现代化国家至关重要。”在20日举行的中国发展高层论坛2021年会“新一轮技术革命与城市化”分论坛上，国务院发展研究中心党组成员、副主任王安顺在致辞中表示。…
中国海油供暖季累计供气超240亿立方米 同比增长近25％
　　人民网北京3月21日电 （记者杜燕飞）随着我国北方主要城市供暖季结束，全国冬季供气步入收官阶段。记者今日从中国海洋石油集团有限公司（简称“中国海油”）获悉，去冬今春供暖季期间，中国海油向国内供应天然气超240亿立方米，同比增长近25％，创历史供气量新高。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部