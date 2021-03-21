“设想一下在周末晴朗的午后，工厂中没有生产工作，光伏系统产生的电量完全可以覆盖工厂用电需求。设备将光伏系统所发的剩余电量馈送至电网中，系统实现源-网-荷-储-端的协同管理，能够为企业大大降低能源成本，减少碳排放。”职业健康安全环境经理张旸在楼宇天台向参观者介绍ABB太阳能屋顶项目时说。

“十四五”规划中明确，落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，制定2030年前碳排放达峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。

中国“碳达峰、碳中和”目标的提出，树立了负责任的大国形象，彰显了大国担当，为我国经济社会发展提供了动力引擎，为能源行业提供了“弯道超车”、抢占世界制高点的重大战略机遇。兴业银行首席经济学家鲁政委在接受媒体时曾表示，“碳中和将带来一个非常大的新变化，会为很多企业提供创新机遇或新的投资机遇，绿色化的发展动能将再度被激发且非常强劲。”

锐始者必图其终，成功者先计于始。“目标是到2030年实现自身运营碳中和，并支持客户减少排放。ABB将帮助客户每年减少至少1亿吨的二氧化碳排放。”ABB电气中国总裁赵永占说。换句话说，这相当于3000万辆汽车、40个火电厂或一个中型国家的年排放量。以北京ABB低压电器有限公司为例，通过安装屋顶光伏系统、充电桩和实施环保改善项目，每年减少约400吨的温室气体排放，用水量和耗电量双双下降，包装材料可回收率达到100%，废气净化效率提升至94%。

北京市经济和信息化局相关负责人表示，“推进智能制造、绿色制造是促进制造业转型升级、提升企业竞争力的重要支撑，是推动产业高质量发展的重要举措。”据了解，北京市已建设了80余个智能工厂和数字化车间，43个智能制造标杆企业；创建了64家国家级绿色工厂、11家绿色供应链管理示范企业，以及一批绿色设计和绿色产品示范企业等，形成一批可复制、可推广的新经验新模式。

“制造业领域碳中和目标的实现，离不开每一家企业的深度参与，更需要重点企业率先垂范。政府部门会继续为企业智能化、绿色化、低碳化发展做好政策保障和服务支撑工作。”该负责人说。

中央经济工作会议指出，要继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。面对碳中和这一国家长期目标，ABB自身定位于行业赋能者，认为电气化和数字化并举是实现低碳社会的有效手段，在清洁能源利用、能源效率优化和电气化率提升三个领域需要深入探索和实践。

“根据2030可持续发展战略， ABB的目标是到2030年实现自身运营碳中和，并支持客户减少排放。推动创新的智慧能源管理技术在ABB基础设施率先落地，将在华企业建设成可持续发展的标杆企业。”赵永占信心满满。

据介绍，作为工信部认证的“国家级绿色工厂”，北京ABB低压电器有限公司运用领先技术降低废弃物和碳排放对环境的影响，实现用水量下降10%，耗电量下降3.2%，包装材料可回收率达到100%，废气净化效率提升至94%。预计在2022年内对现有照明、楼宇控制HVAC、空调、储能等系统进行升级改造，利用技术专长推动可持续发展这项长期的事业。

肩负时代使命，践行企业社会责任。“在中国，ABB位于北京、广东新会等地的多家企业已安装了屋顶太阳能发电或智能配电系统，成为清洁能源的开发者和数字化技术的直接受益者。在全球，ABB电气‘零排放’项目也正在积极打造多个碳中和工厂，展示出工业可持续发展的前景，合力为社会谱写安全、智能、可持续的电气化未来。”张旸说。

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