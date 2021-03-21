今年以来已有140家新三板公司完成股票发行融资
2021年03月21日10:00 | 来源：新华网
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新华社北京3月21日电（记者吉宁）根据全国中小企业股份转让系统（新三板）披露数据，截至本周，今年以来有140家挂牌公司在新三板完成股票发行融资，累计发行股票金额超过68亿元。
在交易方式方面，本周（3月15日至19日）新三板挂牌公司成交20.92亿元，其中精选层成交7.43亿元。
在指数方面，几大指数本周表现一般，截至19日收盘，三板成指报997.00点，三板做市指数报1107.06点。
截至19日，新三板挂牌公司总计7862家。
(责编：赵欣悦、吕骞)
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