人民网北京3月21日电 （许维娜）“‘十四五’时期是中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，高质量推进城镇化发展对新阶段贯彻发展新理念，加快构建新发展格局，全面建设社会主义现代化国家至关重要。”在20日举行的中国发展高层论坛2021年会“新一轮技术革命与城市化”分论坛上，国务院发展研究中心党组成员、副主任王安顺在致辞中表示。

当前，新一轮技术革命方兴未艾，正在深刻地改变着人们的生产方式、生活方式。在此背景下，新一轮技术革命已成为驱动社会经济发展的重要力量，也给城市化发展带来了新变化与新挑战。如何为城市化高质量发展注入新动力？如何迎接新变化与新挑战？多位与会嘉宾在论坛上为中国城市化高质量发展建言献策。

王安顺指出，当前，中国的城市化已经接近60%，正处在城市化高质量发展的关键阶段。新一轮技术革命的持续发展，会对中国的城市化前景产生什么影响？能否为中国城市化高质量发展提供新的动力？如何让新技术革命的动力在新阶段得到更有效的释放？这些问题都需要深入地研究和探讨。

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长邓郁松表示，在过去的时间里，中国大城市，特别是超大、特大城市的影响力、集聚能力也在显著提升。他指出，在未来的30年中，中国会出现更具有影响力的全球城市和世界级城市群，在推进的过程中，重点要在四方面进行战略布局：

一是要通过产业升级周期带动形成新的城市发展周期，抓住新一轮技术革命的机遇，提升城市的创新能力和产业支撑能力；

二是要充分利用新一轮技术革命的成果，完善城市的治理体系，包括实现城市基础设施布局的战略性调整，从以往更加关注传统意义上“硬”的基础设施，转向教育、文化等“软的”基础设施，为可持续的创新资源培育基础；

三是要更加重视优化以城市群为主体形态的城市空间布局；

四是要重视有利于技术革命推进和城市化高质量发展的体制机制改革，特别是推进要素市场化改革，为新一轮技术革命和城市化提供源源不断的动力。

在推动中国城市化发展更加高质量的进程中同样也面临着挑战，中美绿色基金董事长、原国家发展和改革委员会发展规划司司长徐林指出，从当前和今后看，中国的城市化面临的挑战主要在三个方面：一是城市产业支撑城市化水平不断提高的可持续性；二是城市治理是否能适应城市规模不断提高带来的挑战；三是城市化带来的可持续发展方面的挑战。

对此，徐林说：“这三方面的挑战的最终出路都来自技术变革，只有通过技术不断创新，城市的产业在城市，特别在中国劳动力的成本不断提高的过程中，才能通过技术创新和变革不断催生新的产业，劳动力水平更高、附加值更高的产业，这样产业的扩展才能支撑城市化不断地往前走。”

中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰则从创新转型角度分享了自己的观点。他认为，从技术革命、产业变迁到城市化，这背后还是创新的力量在起作用，而创新对未来城市化新的特征、新的形态和新的方向都会带来深刻影响。

潘教峰表示，人类社会受到创新组织模式的深刻影响，从农业时代的非中心化、无组织，到工业时代的中心化、有组织，再到未来知识型时代的半中心化、自组织，“创新推动新的城市化，需要从这个角度来深刻把握，才能看清未来城市化的发展方向和路径。”

麦肯锡全球资深董事合伙人华强森则强调，要实现新的城市化， 对AI、大数据以及互联网等新技术的应用可以为实现城市化目标提供帮助。

华强森说：“AI革命与过去的IT技术、蒸汽机技术相比，对经济增长驱动力的贡献是3-4倍量级，包括交通运输、健康、教育等行业，促进工作效率是过去的3-4倍，AI可以使生活质量改善至少10%-30%，使人们工作生活的环境质量不断提升。”

(责编：王仁宏、高雷)