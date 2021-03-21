下山上楼 安居乐业（记录中国）
2021年03月21日10:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号
|
2021年3月9日，易地扶贫搬迁安置小区，刘庆吉（右）和村民在观看秧歌表演。
|
2020年10月25日，俯瞰易地扶贫搬迁安置小区。
|
2010年11月5日，刘庆吉在石家峁村的窑洞外收拾玉米。
85岁的刘庆吉是山西吕梁方山县峪口镇石家峁村人，在黑乎乎的土窑洞里喝着苦咸水住了大半辈子。石家峁土地贫瘠，干旱少雨。刘庆吉种的庄稼仅够糊口。吃水也困难，挑回一担60斤重的水要翻越400米高的山，走3公里的羊肠小道。
为解决“一方水土养不好一方人”的难题，峪口镇2018年新建易地扶贫搬迁安置小区，10栋六层小楼整齐排列，房间整洁明亮。
刘庆吉告别了土窑洞，下山上楼，有了新家园，不仅就医、出行方便，活动中心、日间照料中心、小卖部、菜市场等生活设施也一应俱全。
峪口镇18个村的2000多位村民也和他一样，搬出大山，开启新生活。
《 人民日报 》（ 2021年03月21日 02 版）
(责编：王仁宏、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国海油供暖季累计供气超240亿立方米 同比增长近25％
- 人民网北京3月21日电 （记者杜燕飞）随着我国北方主要城市供暖季结束，全国冬季供气步入收官阶段。记者今日从中国海洋石油集团有限公司（简称“中国海油”）获悉，去冬今春供暖季期间，中国海油向国内供应天然气超240亿立方米，同比增长近25％，创历史供气量新高。…
相关新闻
- 评论
- 关注