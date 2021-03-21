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下山上楼 安居乐业（记录中国）

2021年03月21日10:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　2021年3月9日，易地扶贫搬迁安置小区，刘庆吉（右）和村民在观看秧歌表演。

　　2020年10月25日，俯瞰易地扶贫搬迁安置小区。

　　2010年11月5日，刘庆吉在石家峁村的窑洞外收拾玉米。
　　刘亮亮摄影报道（人民视觉）

　　85岁的刘庆吉是山西吕梁方山县峪口镇石家峁村人，在黑乎乎的土窑洞里喝着苦咸水住了大半辈子。石家峁土地贫瘠，干旱少雨。刘庆吉种的庄稼仅够糊口。吃水也困难，挑回一担60斤重的水要翻越400米高的山，走3公里的羊肠小道。

　　为解决“一方水土养不好一方人”的难题，峪口镇2018年新建易地扶贫搬迁安置小区，10栋六层小楼整齐排列，房间整洁明亮。

　　刘庆吉告别了土窑洞，下山上楼，有了新家园，不仅就医、出行方便，活动中心、日间照料中心、小卖部、菜市场等生活设施也一应俱全。

　　峪口镇18个村的2000多位村民也和他一样，搬出大山，开启新生活。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月21日 02 版）

(责编：王仁宏、吕骞)

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