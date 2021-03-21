新西兰研究人员在海洋鱼类肌肉组织中发现微塑料
2021年03月21日11:11 | 来源：新华社
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新西兰国家水事和大气研究所日前发布的一份研究显示，在新西兰周边海域采样的鱼类中，不仅鱼类内脏中有微塑料，甚至肌肉组织中也发现了微塑料成分。
这项研究显示，鱼类吞食微塑料后，肠道会出现明显的炎症，影响鱼类消化系统等功能，最终可能影响其生存，损害程度随着微塑料浓度的增加而增加。
此外，研究发现微塑料还会通过肠壁进入鱼类肌肉组织，影响其健康，而人类在食用这些鱼肉后，也会不知不觉地摄入微塑料。研究人员下一步将重点研究海洋中最常见的微塑料类型——微纤维对鱼类的长期影响。
微塑料通常是指粒径小于5毫米的塑料颗粒。越来越多的证据显示微塑料已对海洋生态环境构成污染。这些废弃物进入食物链后，又会流回人类餐桌，危害人体健康。(记者卢怀谦 郭磊)
(责编：王仁宏、吕骞)
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