人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

新西兰研究人员在海洋鱼类肌肉组织中发现微塑料

2021年03月21日11:11 | 来源：新华社
小字号

新西兰国家水事和大气研究所日前发布的一份研究显示，在新西兰周边海域采样的鱼类中，不仅鱼类内脏中有微塑料，甚至肌肉组织中也发现了微塑料成分。

这项研究显示，鱼类吞食微塑料后，肠道会出现明显的炎症，影响鱼类消化系统等功能，最终可能影响其生存，损害程度随着微塑料浓度的增加而增加。

此外，研究发现微塑料还会通过肠壁进入鱼类肌肉组织，影响其健康，而人类在食用这些鱼肉后，也会不知不觉地摄入微塑料。研究人员下一步将重点研究海洋中最常见的微塑料类型——微纤维对鱼类的长期影响。

微塑料通常是指粒径小于5毫米的塑料颗粒。越来越多的证据显示微塑料已对海洋生态环境构成污染。这些废弃物进入食物链后，又会流回人类餐桌，危害人体健康。(记者卢怀谦 郭磊)

(责编：王仁宏、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
技术变革如何助推城市化发展？专家这样回答
　　人民网北京3月21日电 （许维娜）“‘十四五’时期是中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，高质量推进城镇化发展对新阶段贯彻发展新理念，加快构建新发展格局，全面建设社会主义现代化国家至关重要。”在20日举行的中国发展高层论坛2021年会“新一轮技术革命与城市化”分论坛上，国务院发展研究中心党组成员、副主任王安顺在致辞中表示。…
中国海油供暖季累计供气超240亿立方米 同比增长近25％
　　人民网北京3月21日电 （记者杜燕飞）随着我国北方主要城市供暖季结束，全国冬季供气步入收官阶段。记者今日从中国海洋石油集团有限公司（简称“中国海油”）获悉，去冬今春供暖季期间，中国海油向国内供应天然气超240亿立方米，同比增长近25％，创历史供气量新高。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部