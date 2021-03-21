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云南：打一场反电信网络诈骗宣传“人民战争”

2021年03月21日11:17 | 来源：中国新闻网
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云南省全民反电信网络诈骗集中宣传行动启动仪式20日在云南大学举行。旨在组织发动广大民众打一场反电信网络诈骗宣传的人民战争，全力预防和遏制电信网络诈骗违法犯罪，最大限度地减少民众经济损失。

云南省地处中国西南边陲，其境内有8个边境州(市)和25个边境县(市)分别与缅甸、老挝、越南接壤，毗邻恶名昭著的“金三角”地区。由于周边地区环境特殊，导致境外网络诈骗犯罪活动时有发生，与云南省接壤的边境地区均存在一些电信诈骗犯罪窝点。

自2020年以来，云南省各级各部门深入开展打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动、“断卡”行动、高发类案集群战役等系列专项打击治理工作，破获了一批案件、捣毁了一批窝点，为民众挽回了巨额经济损失。

当天启动的集中宣传行动将采取内地、边境州市各有侧重的方式，扎实开展全方位、全时空、全要素、全覆盖的立体化反诈防范集中宣传，形成“全民反诈”的强大声势，切实提升全民识诈防诈反诈能力，助力民众守好“钱袋子”。

云南省打击整治跨境违法犯罪专项领导小组办公室呼吁：希望民众继续支持打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作，积极参与宣传行动，不断提升识诈、防诈、反诈意识和能力，形成“全民反诈”的强大声势，打一场反电信网络诈骗宣传防范的人民战争，共同努力实现“天下无诈，万家安宁”的目标。

当天，云南省当地的大学师生、机关企事业单位干部职工、社区民众代表共3000余人参加启动仪式。(罗婕)

(责编：王仁宏、吕骞)

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