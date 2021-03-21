新华社哈尔滨3月21日电（记者杨思琪）造血是一个复杂的生物学过程，是维持机体生命活动的重要部分，造血干细胞是如何工作的？日前，东北林业大学生命科学学院遗传学科教授金丽华的研究成果，首次揭示了细胞自噬调节薄层细胞分化的理论，为细胞自噬与细胞免疫研究提供了理论基础，对揭示血液系统疾病的发病机理具有重要意义。

一般来说，造血干细胞通过调节自我更新和分化来维持造血系统稳态，过程中受多种内在和外在信号途径的调控。造血系统分化程序失调或功能紊乱，将影响个体生长发育，并诱发多种疾病。

小GTP酶Rab5和Rab11定位于内体，在细胞内部膜运输中起关键作用。研究发现，在果蝇血细胞或幼虫造血器官皮层区抑制Rab5或Rab11，会诱导循环血细胞和淋巴腺皮层区细胞过度增殖，并产生大量薄层细胞，破坏造血干细胞稳态。Rab5和Rab11在维持造血干细胞稳态中起协同调节作用。薄层细胞只有被病原体感染后才大量产生，主要功能是封装无法被浆细胞吞噬的大型异物，是诱导免疫反应的关键。

金丽华介绍，果蝇与脊椎动物具有高度保守的调控血细胞发育的转录因子和信号传导途径。因此，利用便于基因操作的果蝇，可深入研究造血干细胞增殖和分化、干细胞稳态维持机制。

该研究成果在生物学知名学术期刊《eLife》上发表。

(责编：赵欣悦、杨光宇)