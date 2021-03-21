新华社太原3月21日电（记者王学涛）记者从山西省考古研究院和中国科学院大学了解到，科研人员近日对山西北白鹅墓地出土的铜壶内的液体、土样进行了科学分析，证实铜壶内装有果酒遗存。科研人员称，这从实物上填补了中国先秦果酒研究的空白。

北白鹅墓地位于山西省垣曲县，2020年4月至12月，山西省考古研究院联合运城市、垣曲县文物部门对此墓地进行了考古发掘，发现周代高级贵族墓葬群，发掘墓葬9座，出土各类文物500余件套。

考古队现场负责人曹俊介绍，目前他们发现了8个铜壶，其中2个铜壶内装有液体，5个底部有土样，1个尚未打开。留有液体的铜壶密封较好，液体清澈。

中国科学院大学考古学与人类学系硕士研究生李敬朴说，目前他们团队对一个铜壶内的液体进行了分析，发现乙醇、乙酸、乙酯等挥发性有机物。此外，还对这些液体和铜壶底部的土样进行了有机物的提取和分析，发现较多与酒相关的酒石酸、丁香酸、苹果酸等有机酸，以及酯、醇、醇酯、糖类，证实铜壶内装有果酒遗存。

“北白鹅墓地发现的果酒遗存，从实物上填补了中国先秦果酒研究的空白。”李敬朴说，目前他们对部分铜壶残留物进行了科学分析，下一步将扩大样本、细化分析。

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