重庆2021年将新建2.1万个5G基站
2021年03月21日16:01 | 来源：新华网
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新华社重庆3月21日电（记者黄兴）记者从重庆市通信管理局获悉，重庆2021年将新建2.1万个5G基站，并将以5G为牵引，赋能千行百业，促进数字化转型。
据悉，今年重庆在新建5G基站的同时，还将开展5G异网漫游，提升5G服务质量，推动5G在政务、医疗、公安、交通、教育等领域广泛应用，并将持续打造“5G+工业互联网”示范项目，深化5G创新场景应用，建设信息高地，创建“千兆城市”。
截至2020年，重庆已建成5G基站4.9万个，实现重点区域5G网络全覆盖，5G用户超过480万人。多项“5G+工业互联网”示范试点项目、5G自动驾驶等应用落地开花。
(责编：赵欣悦、杨光宇)
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