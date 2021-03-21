河北首个智能网联汽车城市开放路网从测试转向商用
2021年03月21日16:38 | 来源：新华网
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新华社石家庄3月21日电（记者冯维健、王民）记者从河北省沧州市政府获悉，日前，沧州市工业和信息化局等三部门联合颁发了首批智能网联汽车道路测试通知书和示范运营通知书，标志着河北首个智能网联汽车城市开放路网从测试转向商用。
据了解，在获得首批智能网联汽车道路测试和示范运营资质的车辆中，35辆自动驾驶汽车获得自动驾驶示范运营资质，其中10辆自动驾驶汽车获得无驾驶人测试资质。
根据《沧州市智能网联汽车道路测试和示范运营管理办法（试行）》有关规定，测试主体申请开展无驾驶人测试，需满足3个条件，即累计在开放道路测试里程超过50000公里，单车测试里程超过10000公里，且无发生责任交通事故及失控状况。
截至3月1日，沧州市自动驾驶车队测试总里程累计达524696公里，单车平均测试里程达17490公里，且无发生责任交通事故及失控状况，达到申请标准。
下一步，沧州市将联合智能网联汽车运营企业，探索折扣优惠、发放体验券、乘坐体验者自愿付费等多种形式的收费机制，推动智能网联汽车城市开放路网向商用迈进。
(责编：赵欣悦、杨光宇)
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