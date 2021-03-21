高通公司CEO：促进5G赋能的数字经济加速发展
2021年03月21日16:56 | 来源：人民网
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美国高通公司（Qualcomm）首席执行官史蒂夫·莫伦科夫（Steve Mollenkopf）
人民网北京3月21日电 （孙阳）中国发展高层论坛2021年会于3月20日至22日在北京钓鱼台国宾馆线上线下同步举行，本届论坛主题聚焦“迈上现代化新征程的中国”。3月20日，美国高通公司（Qualcomm）首席执行官史蒂夫·莫伦科夫（Steve Mollenkopf）线上参加了本次论坛经济峰会“数字技术革命：走向大规模应用”主题单元的讨论，就创新以及中国5G发展与合作发表了最新观点。
史蒂夫·莫伦科夫认为，5G将带来深远的影响，其意义如同电力的广泛应用。在5G的赋能之下，连接将惠及从制造到医疗等更多行业，最终变革全球经济，并不断丰富我们的生活。“高通致力于在中国助力5G基础技术的部署，例如毫米波技术，这对于充分实现5G的潜能至关重要。”史蒂夫·莫伦科夫在演讲中提出。
同时，史蒂夫·莫伦科夫介绍说，为了加速中国物联网产业发展，助力中国的产业生态更好地把握全球市场机遇，高通联合多家中国企业，共同倡导并发起了“5G物联网创新计划”，旨在加速终端形态、生态合作和数字化升级创新。此外，高通还积极支持中国汽车产业发展，通过数字座舱、网联汽车、以及蜂窝车联网(C-V2X)等技术进一步提高汽车的自主性，加速智慧出行的发展。
“大家一起合作，能够让技术更经济、让使用更便利、让数据更安全，并促进5G赋能的数字经济加速发展。”史蒂夫·莫伦科夫表示。
(责编：王仁宏、高雷)
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