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业界：激活市场细胞 提升企业“十四五”发展质量

2021年03月21日17:18 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （记者李彤）“数字化、跨界融合是企业发展的必选题”“要统筹发展与安全”“企业创新要与国家战略结合”。在日前中新经纬联合中国人民大学出版社、天眼查举行的“第七届财经中国V论坛”上，参会嘉宾围绕“‘十四五’：未来的企业”主题表示，国家大计带来机遇，中国企业需要深刻认识当前全球经济和产业发展的“变局”，在前期发展的基础上积极谋划转型变革。

“企业是国民经济的细胞，细胞的优劣影响着国民经济的质量。”在会议上，中国社会科学院副院长高培勇表示，过去的一年多来，国家层面出台了一系列聚焦企业针对性更强的举措，把企业发展放在了经济社会发展更重要的位置。

以减税降费为例，高培勇说，以往减税降费针对性没有这么强，因为不管给谁减、给谁降，都是在增加企业、个人的可支配收入，从而增加消费。但2020年以来，特别指出了减税降费主要减的是涉企税费，这有着深远的意义。

“在实施过程中，社会上也有呼吁要减企业所得税，而最终重点落在了流转性税费上，减降的重点是增值税和社保费。这两个税费处在企业成本核算环节，而不是在利润分配环节，这与以往有很大的不同。‘保’和‘稳’是从直接降低企业的生产经营成本入手。”他说。

迈入新发展阶段、贯彻新发展理念，对企业发展也提出了更高要求。高培勇认为，要把统筹企业发展和安全放在更加突出的位置，实现更高质量，更有效率，更加公平，更可持续，以及更为安全的发展。“统筹发展和安全，是在全局角度的考量，是具有基础意义的判断。”

多位嘉宾表示，企业未来发展面临着宏观经济增长的变化、全球价值链再分配格局的变化、科技渗透中技术的变化，企业仍然存在价值创造和抗风险能力不强、发展模式和路径不新、机制体制活力不足等现状。

企业如何寻找新坐标、发现新路径、培育新活力？中国贸促会研究院副院长赵萍表示，创新是企业下一步发展的重要路径，要将企业微观主体的创新，与国家宏观策略有效结合。

“什么是创新？在哪里创新？怎样参与创新？在哪些领域创新？这些都是企业参与创新发展，需要思考的话题。”赵萍认为，对国家而言，要在基础技术研发上有突破，打好核心技术的攻坚战，解决好“卡脖子”的问题。对企业而言，要把企业摆在创新主体地位，提升企业的创新能力。

赵萍说，企业要获得更多创新要素的聚集，可以关注北京、上海等国际科技创新中心，北京怀柔、上海张江、安徽合肥等综合性国家科学中心，以及区域层级的创新中心和高新区等经济片区创新中心。

“企业创新要聚焦哪些领域？我认为，在先进制造业、现代服务业、数字经济等领域，空间都很广阔。”赵萍认为，围绕产业链条的上下游，开展融通创新，也是发展的重要方向。

对于如何提高企业在产业链上的核心价值，中国银行原行长、中国互联网金融协会区块链研究工作组组长李礼辉表示，我国制造业具有全球较高的技术水平和生产能力，具有全球完整的产业链和供应链，具备发展的基础和核心竞争力。

“值得注意的是，目前产业链上中下游的价值贡献正趋于均衡。产业链中游的生产制造商依靠上游的研发设计，更加深入理解、把握和响应市场；更多的下游销售、服务企业，广泛开拓市场，推动和引导需求。”李礼辉说，产业链结构性、趋势性的变化，未来可能成为定势，并进一步强化，这也是企业发展要把握的机遇。

如何搭上产业链、供应链发展的“快车”，助力增强产业链供应链的自主可控能力？跨境产业互联网平台大龙网董事长冯剑峰说，外贸行业正与数字经济有更加紧密的结合，更多的外贸企业享受到了技术红利，提高了外贸效率。除了对订单的需求外，外贸企业对于金融服务、海外仓储、产品标准、商务谈判等，也有了更高的需求。

“通过产业互联网，能够实现对行业发展的赋能，提供产业化服务，不再是单向承接外贸订单，而是掌握更多的市场话语权，为产业链供应链带来实实在在的好处。这本身也是企业参与产业链发展的机会。”冯剑峰说。

参会嘉宾们表示，“十四五”时期中国企业的发展，将与世界经济和国家经济社会发展共同脉动。中国企业有信心、有担当、有方法，通过高质量发展提升核心竞争力，建设“世界一流企业”扩大影响力。

(责编：王仁宏、高雷)

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