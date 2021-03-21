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川藏铁路雅安至新都桥、波密至林芝段4月1日前将相继开工建设

2021年03月21日18:43 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，近日，川藏铁路雅安至新都桥、波密至林芝段站前工程招标工作顺利完成，符合资质条件的37家施工企业参与竞标，其中7家施工企业（含联合体）中标6个施工标段。3月18日川藏铁路公司组织召开了施工企业进点动员会，4月1日前各标段将相继开工建设。

据国铁集团川藏铁路工程建设指挥部相关负责人介绍，目前，川藏铁路“两隧一桥”（色季拉山隧道、康定2号隧道、大渡河特大桥）隧道工程已全部转入洞内施工、桥梁工程基础施工正全面展开，形成了良好的试点示范效应。

该负责人介绍，这次招标完成的两区段总长337公里，沿线地形地质和气候条件复杂，生态环境脆弱，修建难度极大。其中，雅安至新都桥段位于四川省雅安市、甘孜藏族自治州境内，长186公里；波密至林芝段位于西藏自治区林芝市境内，长151公里。为保障工程顺利推进，国铁集团在前期已取得的川藏铁路相关科研成果基础上，组织力量围绕工程建设期地质灾害防控、隧道设计施工、桥梁建造等关键技术开展攻关，为工程建设提供了坚实支撑。

该负责人表示，川藏铁路新都桥至波密段开工准备工作正在有序推进，有关部门对施工道路、电力保障、环境保护等提供了支持，预计今年四季度具备开工条件。下一步，国铁集团将进一步加强与相关部门单位和川藏两省区的协调配合，高质量推进川藏铁路建设。

(责编：吕骞、高雷)

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