破千亿度！新疆外送新能源电助全国节能减排
2021年03月21日20:18 | 来源：新华网
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新华社乌鲁木齐3月21日电（记者杜刚、郭燕）国网新疆电力有限公司最新数据显示，我国风能和太阳能资源富集的新疆，通过4条“疆电外送”输电通道，10余年来累计向全国20省区市输送新能源电突破1000亿度，相当于少燃烧3200万吨标煤，助力我国碳排放目标实现。
新疆电力交易中心有限公司工作人员张俊介绍，2011年，“疆电外送”中首次有了新能源电力，当年外送的新能源电仅有2.26亿度，到2020年底，这一数字已达267.6亿度。
从环保角度看，1000亿度的新能源电可减少标煤燃烧3200万吨，相当于减排二氧化碳8640万吨、二氧化硫27.2万吨、氮氧化物23.7万吨。3200万吨标煤可换算成原煤2240万吨，按每节火车车厢载重60吨计算，需要约37.33万节火车车厢才能运输。
近年来新疆新能源发电产业稳步发展，新能源装机容量达3582.55万千瓦，居全国前列，新能源利用效率也从2016年低谷时期的63%增至去年的91%。
2011年，新疆新能源电实现小规模外送。随着哈密南至郑州±800千伏、昌吉至安徽古泉±1100千伏两条特高压直流输电工程分别于2014年和2019年投运，新疆实现新能源电大规模外送，不仅盘活了风光资源助力新疆经济增长，还为全国节能减排贡献了力量。
(责编：胡永秋、牛镛)
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