本报石家庄3月21日电 （记者邵玉姿）为加快推进承接北京非首都功能疏解，大力引进培育创新主体，促进企业创新发展，支撑雄安新区高质量发展，近日，河北雄安新区管理委员会印发《河北雄安新区关于支持企业创新发展的若干措施》，对企业创新发展方面的适用范围、支持内容、补贴和奖励标准等作了规定。

雄安新区将针对新区企业定期征集新产品、新技术、新服务，并组织行业专家结合新区智能城市建设研究开发应用场景，鼓励支持新区企业开展应用示范。对于购买上述示范应用产品、技术、服务的新区企业，将根据实际合同额给予不超过20%的补贴，最高不超过200万元。

措施提出，围绕新基建、智能城市建设及高端产业发展等领域，设立关键共性技术研发奖励专项，支持新区企业开展技术攻关，对项目单位给予最高不超过500万元的研发补贴。

雄安新区还鼓励新区企事业单位及创新机构主导参与国际标准、国家标准及行业标准的制定，按项目分别给予不超过100万元、50万元、30万元的资助；对参与国际标准、国家标准及行业标准修订的，按项目分别给予不超过40万元、20万元、10万元的资助。

措施明确，支持新区企业开展首台（套）重大技术设备的推广和使用，对通过省级以上认定的项目，给予不超过100万元的一次性奖励；对获得工信部或河北省补贴的项目，按照实际投保年度保费的15%给予补贴，最高不超过100万元。对成功申报国家级重大研发项目或省级以上创新平台的企业，雄安新区及相关企事业单位将按照实际获得专项经费1∶1配套资金支持。对初次认定为国家高新技术企业的一次性给予30万元补助；对重新认定通过国家高新技术企业的一次性给予10万元补助。

在鼓励支持科技企业孵化器及众创空间建设发展方面，新区将对认定（备案）为国家级、省级科技企业孵化器、众创空间的，一次性给予50万元奖励；按照孵化器毕业企业数量，每毕业一家给予10万元奖励。对孵化器内的在孵企业，将以当年在新区办公的正式在职员工人数为基数，按照人均10平方米办公场所，2年内每年给予办公用房租金1.5元/平方米/天补贴，最高不超过100万元。

措施还提出，将协调金融机构对新区企业提供金融服务支持。对入驻新区孵化园区的重点企业提供“一站式”服务，打造企业落地全流程服务体系。对重大创新项目，则采取“一事一议”方式给予支持。

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 02 版）

(责编：牛镛、胡永秋)