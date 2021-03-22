本报记者 冉永平

“十三五”时期，中国海洋石油工业快速发展，海上油气勘探取得重大突破，油气产量保持较快增长。5年来，中国海洋石油集团有限公司累计生产原油3.83亿吨、天然气1166亿立方米，较“十二五”时期分别增长24%和13%。

中国海油董事长、党组书记汪东进认为，中国海油“十三五”时期所取得的成绩，和公司的锐意改革、大胆创新分不开。近年来，公司通过成功实施产业重组、体制机制改革、混合所有制改革等一系列举措激发了企业活力，增强了市场竞争力和抗风险能力。特别是国企改革三年行动启动以来，中国海油共组织与改革内容相关的学习培训140多次，累计超过4000人次参加。公司还着重加强组织领导，党组成员推动重点改革任务落实，主要负责同志担任改革工作的第一责任人，既部署谋划好深化改革“最先一公里”，又切实打通改革举措落实落地的“最后一公里”，逐级压实责任、传导压力、动真碰硬，一级抓一级、层层抓落实，做到“一竿子扎到底”。

目前，中国海油已把72项重点改革任务细化成130个改革小项，明确了完善中国特色现代企业制度、推进公司产业布局优化和结构调整、加快培育高质量发展新动能、积极稳妥深化混合所有制改革等8个方面重点改革任务。根据工作安排，2021年底前确保完成改革三年行动任务的70%以上。

改革是中国海油过去不断取得成绩的源泉，也是未来竞争发展最大的优势。面对能源变革的新形势、市场竞争的新格局、技术迭代的新情况，中国海油将通过实施三年行动，进一步增强能源保障能力和市场竞争能力。比如，创新商业模式，开发天然气和成品油电商平台，实施一卡通互联网营销。截至今年1月，“海油商城”累计交易额已突破2000亿元。

海上油气项目混改试点工作取得积极进展，垦利油田群和乌石17—2油田群被列入国务院批复的混合所有制改革第三批试点，中海油田服务股份有限公司和中海油安全技术服务有限公司双双入选“双百企业”……近年来，中国海油的混改工作全面展开。通过混改，公司在治理机制、用人机制、激励机制、党的建设等方面均取得丰硕成果，实现了阶段性改革目标，有效提高了市场竞争力。以中海油安全技术服务有限公司为例，2019年公司通过股权出售（总股本的3%）方式，向核心管理层及技术骨干实施股权激励，最终完成涉及124名骨干的员工持股工作，将员工个人收益与公司的价值增长相联系、与岗位业绩贡献相结合，实现风险共担、利益共享。经过改革，海油发展安技服公司的收入从2017年的4.4亿元增加到2020年的10.2亿元，复合增长率达32%，服务能力日趋增强。

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 10 版）

(责编：牛镛、胡永秋)