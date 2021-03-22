本报福州3月21日电 （记者王崟欣）历时3天的首届中国跨境电商交易会（简称“跨交会”）20日在福建省福州市落下帷幕。这届跨交会共吸引2363家企业参展，覆盖全球33个跨境电商平台，共迎来全国各地跨境电商领域6.2万名专业客商到会，累计参观客流总量达13万人次。据不完全统计，3天展会期间，共达成意向成交金额超35亿美元。

首届跨交会以“链接跨境全流域，共建电商新生态”为主题，展馆总面积达7.2万平方米，共设置跨境电商综合平台展区、跨境电商服务商展区、跨境电商供货商展区、跨境电商品牌宣传展区四大展区。

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 10 版）

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