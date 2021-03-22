本报记者 屈信明

图①：阳胜华（左）在果园查看罗汉果长势。

张 敏摄

图②：阳胜华（右）在余书海家询问罗汉果收获情况。

屈信明摄

图③：余弟生（左一）向阳胜华（右一）介绍自家旅馆近期经营状况。

覃楚涵摄

“小阳兄弟，你晒黑了。”

“哈哈，咱也忙春耕嘞！”

3月初的一天，广西桂林市龙胜各族自治县，被称为“小阳兄弟”的年轻人阳胜华奔走在山区，热情地和农民们拉呱。那憨直的笑容、透亮的眼神、高壮的身板，正像他身后朝气蓬勃的春日山林。

“忙春耕”的阳胜华不是农民，而是龙胜农商行的一名乡村信贷员。和千千万万乡村信贷员一样，阳胜华用脚步丈量着一条条山路，让金融“活水”流向一户户农民，支持他们发展生产增收致富。

把村民的事当自己的事

刚开始村民们十有八九不理他，甚至有人放狗咬他。阳胜华真心实意地为乡亲们办事，大家认下了这位“小阳兄弟”

龙胜美。山叠山、水连水。龙脊梯田、古壮寨等景点名声在外。

大山藏美景，却也一度困住了龙胜。这里“九山半水半分田”，2012年底全县农村贫困发生率为42.9%。

“家乡不能再穷下去了，要尽快把信贷服务送到乡亲们身边，帮他们脱贫致富。”阳胜华翻山越岭，满怀热情地推介贷款，没想到却被泼了一盆冷水。

“家家户户缺资金，可十有八九不理我。能搭上话的，刚一开口推介贷款，人家就往外轰人，甚至有村民放狗咬我。”

为啥“你情”没换来“我愿”？一打听，乡亲们私下聊天时这样说——

“啥贷款！八成是骗子！”

“万一还不上款，怕是要挨重罚！莫如老老实实穷着。”

…………

阳胜华琢磨：大山里信息封闭，不少村民对金融服务不了解，陌生人突然上门放贷，心里犯嘀咕在所难免。要想推介贷款，得先让乡亲们认可他这个人。

说干就干。阳胜华专门为村民们建起金融服务微信群，不管大事小情，谁在群里吱一声，他能帮忙的绝不含糊。

有天夜里，一位阿婆在群里焦急地求救：“ATM机吞了银行卡，卡里存着我几乎全部积蓄，卡和钱要不回来怎么办？”

阳胜华安慰阿婆：“别担心，卡和钱都没事儿，您先安心回家休息，这事儿我帮您解决！”

第二天，银行一开门，阳胜华就取出卡，又送卡上门。“老人家悬着的心落了地，别提多高兴了。为这，好多人在群里给我点赞，我心里热乎乎的。”

每逢赶集，许多村民来银行网点存取款。阳胜华搬椅子、送茶水，让大家歇歇脚。乡亲们化肥种子、鸡鸭鹅狗聊得起劲儿，他就顺着这些话题，讲怎么申请贷款、如何防诈骗。

“小阳兄弟讲的防范电信诈骗、非法集资知识很管用。”泗水乡里茶村一位村民说，有一回，在城里做生意的同乡老刘打来电话，向村民们借钱，说是来年返还本金加两成利，有的村民动心了。“听了小阳兄弟讲的知识，我才知道这种‘集资’不可信，后来老刘果然没了踪影！”

下乡时，碰到村民在田间林下干活需要搭把手，阳胜华撸起袖子就上；开车遇到村民走山路，他就喊人家来搭车。

一来二去，从陌生到信任，村民们认下了他这位“小阳兄弟”，也越来越多地接受了信贷服务。

记者注意到，在阳胜华工作过的泗水乡、龙脊镇等地，沿途遇到村民和他打招呼，他都能喊出对方名字，记得谁家搞了啥营生，需要哪类贷款。

“你的记性可真好！”记者感叹。

“要把村民的事当成自己的事。”阳胜华说，这几年风里雨里，他不知走过多少里山路，而通往村民心里的那“最后一里”最难走，走通后也让他收获了最多感动。

他送来的贷款对路子

为种罗汉果的果农推出“罗汉果致富贷”，给龙脊梯田景点边办民宿的村民提供“龙脊金旅贷”

工作中，阳胜华逐渐认识到，村村户户干着不同营生，生产经营水平和实际资金需求有差异，必须量体裁衣设计贷款产品，为农户脱贫致富提供精准的金融支持。

在泗水乡细门村，山坡上稀稀落落竖着几处破破烂烂、横钉竖铆的木棚子。

“老余原来就住这样的旧屋，咱今天去瞧瞧他的新房。”阳胜华说。

村民余书海的两层砖楼就建在路边，门口还停着崭新的小汽车。见阳胜华带记者来，老余连忙把我们让进屋，张罗着摆水果、沏油茶，兴致勃勃地打开了话匣子。

“头些年我外出打工，赚钱养活一家人没问题。可2016年孩子他妈病了，我只好回乡来，一边照顾家人一边种两亩罗汉果，一年收入不到1万元。”老余说，那时日子紧巴巴，成了建档立卡贫困户。

“种罗汉果其实是咱家传的营生，果子个顶个好。我也想多种几亩，可缺资金啊。”老余细算账，1亩罗汉果的株苗、肥料，搭棚、拉网，加上请人帮忙的开销，成本得有两三千元。可如果不想法子扩大生产，穷日子周而复始，脱贫从何谈起？

此外，还有个卖难的问题。“市场行情变化快，一颗大果有时收购价1元，有时只能卖3毛。万一没人来收果，一分钱都赚不着……”老余愁得睡觉都不香。

2017年初，下乡走访的阳胜华得知老余“资金难、卖果难”的情况，给他出了个主意：“你可以申请新推出的‘罗汉果致富贷’啊。”

这个贷款有啥好？免抵押、免担保、利息低、压力小，就是有一条，要想贷款，得买合作社5元一株的保价苗。

“普通苗才2元，保价苗贵1倍多，凭啥要买？”老余不解。

“保价苗品质好、出果多、防虫扰。最重要的是合作社能保价收果，不愁卖不出去。市场收价高，就按行情卖；市场价3毛，咱按5毛保价收。”阳胜华说。

“不仅放贷款，还给收入‘上保险’，说到了咱心坎上。”老余听罢，乐呵呵地申请了4万元贷款，购买保价苗扩大种植面积，收入连年涨，顺利脱了贫。“今年扩大到20多亩，一年比一年强！”

“罗汉果致富贷”正是阳胜华精准放贷的“得意之作”。多年来，当地不少罗汉果农面临两大难：一是市场波动大，收入不稳定；二是缺抵押，申请贷款难。“把准了脉，咱就对症下药。我建议龙胜农商行开发这款产品，引导农户种植保价罗汉果。农民收入稳定了，银行也愿意在没有抵押物的情况下放贷。”

“小阳兄弟送来的贷款真对路子！”龙脊镇大

寨村的余弟生也有话说。

“大寨村紧邻龙脊梯田景点。趁着乡村旅游热，我用扶贫小额信贷开起餐馆，成功脱贫。开餐馆还不够，想致富，得办民宿。但盖民宿资金需求大，拿不出抵押物，想贷款不容易。”余弟生说。

“再者，不少村民缺乏民宿经营经验，拿到贷款后怎么保证生意兴、能赚钱？”阳胜华动了一番脑筋，“龙脊金旅贷”应运而生。

“村里一些能人早年间就办起旅馆、民宿，生意红火，村民可以请他们担保申请贷款，有了能人担保、指导，‘先富’带‘后富’，贷款户就能把民宿办好。”阳胜华说，考虑到办民宿一两年内难以收回成本，在设计产品时，他把“龙脊金旅贷”还款周期设计为三年，更精准地匹配农户需求。

余弟生说，他办民宿有两个“军师”：一个是担保人，另一个是阳胜华。“小阳兄弟给我出了不少好主意呢！”

“客房装修要让顾客看着悦目、住着舒心”“靠停车场拉客可不行，得加强网络营销”……阳胜华的“妙计”余弟生照单全收，推出特色主题房间，还将照片发布在平台网站上，果然客人越来越多。生意越做越大的余弟生，高高兴兴地还上了贷款。

阳胜华说，目前大寨村旅游业发展良好，“龙脊金旅贷”几乎没有出现不良贷款。这几年，经阳胜华审批发放的贷款有2400多笔，累计金额约3.6亿元，精准有力地支持了农户生产经营。

库区移民补助权利质押贷款、林权抵押贷款、牲畜活体抵押贷款……在广西，像龙胜农商行这样的金融创新还有很多，有针对性地缓解了“三农”融资难题。

放眼全国，打响脱贫攻坚战以来，扶贫小额信贷、扶贫再贷款等政策落地见效，金融精准扶贫贷款发放9.2万亿元，帮助千家万户用双手创造幸福生活。

工作笔记像“百科全书”

一问罗汉果种植亩数，就判断出申请贷款的用途有蹊跷；一握手，就知道自称“庄稼汉”的借款人不是真种地的

翻开阳胜华的工作笔记，里面不光有信贷业务，更像一本“百科全书”：罗汉果、百香果、菌类、辣椒种植时令、防灾减灾技术；餐馆、酒店经营指南，防火防盗注意事项……村民们的营生，他都记了个一二三。

阳胜华解释，一些农户对拿到贷款后做什么营生、要应对哪些风险等问题并不清楚，作为乡村信贷员，他必须啥都懂一些，这样才能帮农户增收，“如果他们增收没准头，银行就会面临呆坏账风险。”为了防控贷款风险，阳胜华处处留心，既努力应贷尽贷，又确保贷得出、收得回。

懂农活儿、了解乡村生活，帮阳胜华识别过骗贷。

一次，一个罗汉果农来申请5万元贷款，说是想多种几亩地。“问他打算种多少，他说七八亩，我一合计，8亩地成本大概2万元，要5万元干什么？其中定有蹊跷。一追问，说了实话：是打算拿去高消费的。”阳胜华说。

“还有一回，一个中年男人到银行申请贷款，说是家里种地缺资金。”阳胜华说，跟这位大哥一握手，就摸清了对方的底，“种过地的手全是老茧，这位‘庄稼汉’倒好，手上光溜得跟小姑娘似的，肯定不是真种地的。”

止住了骗贷，也要对付“老赖”。

有一位农户明知贷款得还，也挣了钱，到该还款时却拉下脸赖账。“我就还不上，银行能怎样？”

“且不说欠了钱该还，你看村里老唐，贷款建了民宿，挣钱马上还；啥时再需要资金，银行还放贷给他，而且额度更高。不信，你去问问他？再说，赖账留下记录后，哪家银行都不敢再贷款给你了，你不想想以后咋办？”阳胜华的话入情入理。掰清楚了这个理儿，这个农户心甘情愿地还上了到期贷款。

阳胜华说，农业是靠天吃饭的产业，信贷服务风险高、利润薄。为此，乡村信贷员要熟悉掌握形形色色的情况，积累方方面面的经验，使用一些符合农村实际的“土办法”，这样才能更好地降低贷款风险，让农村金融服务更可持续。

为有效防控贷款风险，像这样的“土办法”还有一些——

一是评定“信用村”。“产业发展潜力大、居民信用普遍良好的龙脊镇，以及泗水乡的5个村被评为‘信用村’，全村农户申请10万元以下贷款可享受利率优惠。”阳胜华说，“但如果该村贷款违约率升高，就可能被取消‘信用村’，村民便享受不到优惠政策。”这种方式挖掘“熟人社会”相互监督功能，村民们谁都不好意思连累大家，守信蔚然成风。

二是贷款资金“闭环管理”。县里引进农业龙头企业，农户要贷款购买生产资料，银行将贷款发放给龙头企业，企业将生产资料发放给农户，从而有效防止骗贷和挪用贷款等情况。

苦涩背后分外甜

有一次，山路上刮起狂风，树枝、沙石往身上、脸上砸，根本看不见路，只觉得山上的石头轰隆隆往下滚

在阳胜华的办公室，一沓记录他职业历程的老照片引起了记者注意。其中，一辆蓝色摩托车在照片中由新转旧。

“刚工作那会儿，不少山区没修路，弯多道窄，汽车进不去，只能靠摩托车甚至步行。最远的人家，去一趟得两个小时。”阳胜华说，这辆摩托车是陪伴他走过无数山路的“伙伴”。

阳胜华印象最深的一次经历，是去高山上的泗水乡洪家组。

“傍晚下山，山路上就我和同伴两个人。一会儿工夫，天全黑了，刮起狂风，树枝、沙石往身上、脸上砸，根本看不见路，只觉得山上的石头轰隆隆往下滚。”现在回想起来，身高近一米八的阳胜华仍有些后怕。

山高路远，乡村信贷员的工作条件艰苦，是什么让阳胜华一路坚持？

“苦归苦，累归累，但看到乡亲们吃好穿暖、住上新房、开上汽车，看到家乡面貌一天天在变，我就会有成就感。特别是我自己有了孩子、当了父亲后，看到那些父母留在家乡有活干，不再是留守儿童的孩子们干干净净、穿着漂亮衣服去学校，一张张小脸笑得那么灿烂，我就特别有干劲儿！”

更让阳胜华欣慰的是乡亲们的认可。如今他进村走访，常有农户摆上自家酿的水酒，这是当地人招待亲朋好友的方式。

水酒味道如何？“老实说，入口时会有些苦涩、辣嘴，但回味起来，却又别有一股甘甜。就是这苦涩背后的甜，让人分外满足吧。”阳胜华说。

“可喜的是，这些年来，乡村信贷员的工作条件在不断改善。”阳胜华说，随着乡村振兴全面推进，农村道路状况越来越好，信息化水平也不断提高。“我大学学的是编程，也算学有所用，研发了一款信贷助手软件，可以简化申办流程。现在全行都在用，最快3分钟就能签字办贷，农户小额贷款当天办理、当天发放，客户体验和工作效率都大大提高。”

■记者手记

致敬！农村金融的耕耘者

陪阳胜华在乡间走访时，每到一户人家，村民都会热情地摆出自家做的油茶、水酒、腊肉等招待我们。看得出，村民们用贷款助力发展生产，日子越过越红火，是真心实意地感谢乡村信贷员的帮助。这样的情形并非个例，近年来笔者到脱贫攻坚一线采访，常常被乡村信贷员与村民间的故事所打动。

如今，一些农村仍是金融服务的“洼地”：交通不便，信息不畅，观念不新，推介不易；小额信贷居多，单笔贷款人力物力成本高、利润薄；农业往往靠天吃饭、农民收入不稳，农户没抵押、缺担保，贷款风险也高。

填平“洼地”靠什么？靠金融支农政策加大力度、精准滴灌，也离不开像“小阳兄弟”那样的乡村信贷员们的勤恳耕耘：除了不辞辛苦奔走乡间搞调查、苦口婆心做推介，还要让信贷业务紧扣农业农村生产经营实际，精准推出适合农户的贷款产品，并实现支持农户发展和防控信贷风险“两不误”。

未来，要加大对乡村振兴重点领域和薄弱环节的金融服务力度，依然离不开千千万万个“小阳兄弟”的艰苦努力和默默奉献，应当对乡村信贷员的工作给予更多支持。监管部门应优化相关绩效考核评价标准，银行要落实落细信贷员尽职免责制度，更好保护他们的积极性；要尊重和鼓励乡村信贷员们行之有效的创新实践，让“接地气、见效益”的信贷产品和服务模式更好推广；要创新“三农”信贷的风险补偿机制，实现银行、保险、期货等金融机构和农村经营主体之间的联动，降低农户贷款风险；还要让金融科技“翅膀”越来越强健，帮助信贷员更便捷、高效地把资金“活水”送到更广阔的田野山乡、滋润千村万户。

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 18 版）

(责编：牛镛、胡永秋)