人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

为中国航天搭建更广阔、更可靠、高质量的舞台

新火箭填补我国高轨运载能力空白（创新故事）

陈  洁  余建斌
2021年03月22日05:22 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　前不久，长征七号改遥二运载火箭即长七A火箭的成功发射，拉开了我国新一代运载火箭2021年发射的大幕，标志着新一代中型运载火箭家族又添新成员。

　　长七A火箭是在长征七号火箭的基础上，与长三甲系列火箭三子级组合形成的三级半火箭，是新一代中型运载火箭的主力构型。长七A火箭全箭长60.1米，起飞重量约573吨，地球同步转移轨道运载能力不低于7吨，同时具备零倾角轨道、奔月轨道等高轨发射能力。

　　目前，我国具备高轨道发射能力的主力运载火箭，能够将5.5吨的有效载荷送到地球同步转移轨道。长七A火箭的成功研制，填补了我国运载火箭地球同步转移轨道5.5吨—7吨运载能力的空白。

　　“长七A火箭的成功发射，进一步丰富了长征系列运载火箭的型谱，不仅实现了我国中型运载火箭的更新换代，而且将有力带动和牵引我国未来大中型卫星的升级换代，对航天强国建设具有重要意义。”长七A火箭总指挥孟刚说。

　　未来，在3.6万公里的地球同步轨道上，具备7吨运载能力的长七A火箭将和具备5.5吨运载能力的长三甲系列火箭、具备14吨运载能力的长五火箭一起，形成更加优化、合理的能力布局，这将大大提升中国航天进出空间的能力，对推进高轨道卫星组网建设具有重大意义。

　　为中国航天搭建更广阔、更可靠、高质量的舞台，是长七A研制团队不懈追求的目标。长七A火箭按照通用化、组合化、模块化的思路进行研制，但火箭的研制工作不是“搭积木”，成熟模块组装在一起的火箭，也依然面临着很多技术挑战。

　　作为一型新研制的火箭，长七A火箭实现了多项创新。研制团队首次提出助推不分离方案，降低了分离系统的复杂度，提升了火箭可靠性和经济性，该项技术的应用在国际上尚属首次。与此同时，研制团队先后突破了三大关键技术：高精度高空风场测量准实时双向风修正技术、大长细比火箭姿态控制技术和适应典型故障模式的制导控制技术，实现了火箭技术的再升级。

　　长七A火箭总设计师范瑞祥说：“长七A火箭在充分继承长征七号、长三甲系列火箭成熟模块的基础上，突破多项关键技术，为提升我国新一代火箭的技术水平作出了很多有益探索和尝试。”

　　孟刚表示，长七A火箭发射成功是研制历程的一个重要里程碑，同时也是一个新的起点，后续的工作任重道远，仍然需要奋力拼搏。按照我国运载火箭升级换代策略，新一代运载火箭将在2025年前后初步实现对现役火箭的更新换代。根据目前任务安排，长七A火箭2025年前任务安排饱满，将每年执行3—5次发射任务。

　　后续，长七A火箭还将根据任务需求研制更大直径整流罩构型。以长七A火箭为基础，通过增加上面级等方案，实现零度轨道倾角卫星发射任务，执行探月、探火和小行星探测等深空探测任务。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月22日 19 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
川藏铁路雅安至新都桥、波密至林芝段4月1日前将相继开工建设
　　人民网北京3月21日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，近日，川藏铁路雅安至新都桥、波密至林芝段站前工程招标工作顺利完成，符合资质条件的37家施工企业参与竞标，其中7家施工企业（含联合体）中标6个施工标段。3月18日川藏铁路公司组织召开了施工企业进点动员会，4月1日前各标段将相继开工建设。…
组图：中国发展高层论坛2021年会在京举行
　　人民网北京3月21日电 （栗翘楚）3月20日至22日，中国发展高层论坛2021年会在北京钓鱼台国宾馆线上线下同步举行。本届论坛聚焦“迈上现代化新征程的中国”主题，围绕知识产权保护、数字技术革命、释放消费新势能、增强金融体系韧性、维护全球公共卫生安全、助力碳达峰与碳中和目标等议题展开讨论，阐释中国的发展愿景，增强国际企业界与中国共同发展的信心。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部