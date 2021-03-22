陈 洁 余建斌

前不久，长征七号改遥二运载火箭即长七A火箭的成功发射，拉开了我国新一代运载火箭2021年发射的大幕，标志着新一代中型运载火箭家族又添新成员。

长七A火箭是在长征七号火箭的基础上，与长三甲系列火箭三子级组合形成的三级半火箭，是新一代中型运载火箭的主力构型。长七A火箭全箭长60.1米，起飞重量约573吨，地球同步转移轨道运载能力不低于7吨，同时具备零倾角轨道、奔月轨道等高轨发射能力。

目前，我国具备高轨道发射能力的主力运载火箭，能够将5.5吨的有效载荷送到地球同步转移轨道。长七A火箭的成功研制，填补了我国运载火箭地球同步转移轨道5.5吨—7吨运载能力的空白。

“长七A火箭的成功发射，进一步丰富了长征系列运载火箭的型谱，不仅实现了我国中型运载火箭的更新换代，而且将有力带动和牵引我国未来大中型卫星的升级换代，对航天强国建设具有重要意义。”长七A火箭总指挥孟刚说。

未来，在3.6万公里的地球同步轨道上，具备7吨运载能力的长七A火箭将和具备5.5吨运载能力的长三甲系列火箭、具备14吨运载能力的长五火箭一起，形成更加优化、合理的能力布局，这将大大提升中国航天进出空间的能力，对推进高轨道卫星组网建设具有重大意义。

为中国航天搭建更广阔、更可靠、高质量的舞台，是长七A研制团队不懈追求的目标。长七A火箭按照通用化、组合化、模块化的思路进行研制，但火箭的研制工作不是“搭积木”，成熟模块组装在一起的火箭，也依然面临着很多技术挑战。

作为一型新研制的火箭，长七A火箭实现了多项创新。研制团队首次提出助推不分离方案，降低了分离系统的复杂度，提升了火箭可靠性和经济性，该项技术的应用在国际上尚属首次。与此同时，研制团队先后突破了三大关键技术：高精度高空风场测量准实时双向风修正技术、大长细比火箭姿态控制技术和适应典型故障模式的制导控制技术，实现了火箭技术的再升级。

长七A火箭总设计师范瑞祥说：“长七A火箭在充分继承长征七号、长三甲系列火箭成熟模块的基础上，突破多项关键技术，为提升我国新一代火箭的技术水平作出了很多有益探索和尝试。”

孟刚表示，长七A火箭发射成功是研制历程的一个重要里程碑，同时也是一个新的起点，后续的工作任重道远，仍然需要奋力拼搏。按照我国运载火箭升级换代策略，新一代运载火箭将在2025年前后初步实现对现役火箭的更新换代。根据目前任务安排，长七A火箭2025年前任务安排饱满，将每年执行3—5次发射任务。

后续，长七A火箭还将根据任务需求研制更大直径整流罩构型。以长七A火箭为基础，通过增加上面级等方案，实现零度轨道倾角卫星发射任务，执行探月、探火和小行星探测等深空探测任务。

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 19 版）

(责编：牛镛、胡永秋)