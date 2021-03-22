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人工智能出手 地震震源机制参数立等可取

吴长锋
2021年03月22日08:25 | 来源：科技日报
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原标题：人工智能出手 地震震源机制参数立等可取

　　3月17日，记者从中国科学技术大学地球和空间科学学院获悉，该学院张捷教授课题组在监测地震、应用人工智能实时估算地震震源破裂机制参数领域取得突破性进展，研究成果已在《自然·通讯》杂志上发表。

　　地震的发生是震源处岩石的破裂和错动过程，可以采用两个相对错动面的走向、倾向及倾角等参数描述，称为震源机制解。这个震源断层破裂面的特征与震源所辐射的地震波之间有一定关系，因此从多个地面地震记录反推震源机制是监测地震的一项重要工作，相关信息可以帮助揭示震源处岩体的破裂和运动特征，从而推断断层的破裂方向、破裂速度与应力降等。震源机制解也能帮助预测海啸、预测强余震的可能分布以及揭示震源附近的应力分布状况等。

　　从地震记录推算震源机制参数是个耗时的计算过程，目前世界各地地震监测台网在地震速报信息里只有发震时刻、震级、地点和深度，不包括震源机制参数，地震发生几分钟或更长的时间后才能报出震源机制参数。

　　而采用人工智能方法则可有效地解决这个复杂计算问题。科研人员应用完备的理论地震大数据训练人工智能神经网络，完善了该系统的准确性和可靠性，当地震发生后，实际地震数据进入人工智能系统，在不到1秒的时间内系统会准确地估算出震源机制参数，大量实际数据测试证实了该方法的有效性。

　　据悉，该研究成果近期将在中国科学技术大学和中国地震局合作研发的“智能地动”人工智能地震监测系统上试运行。

(责编：赵超、吕骞)

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