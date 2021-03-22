刘春燕

原标题：日本半导体巨头工厂发生火灾或影响供应链

日本半导体巨头瑞萨电子公司总裁柴田英利21日表示，公司重要工厂日前发生火灾，可能对供应链产生非常大的影响，公司将竭尽全力使受灾工厂在一个月内恢复生产。

根据瑞萨公布的消息，3月19日凌晨公司茨城县那珂工厂发生火灾，5个半小时后大火被扑灭。起火点位于“无尘室”，是工厂核心设施。火灾没有造成人员受伤，但部分设备受损。

据介绍，那珂工厂是瑞萨旗下生产车用半导体的重要工厂，本次受灾的是尖端产品300毫米晶圆生产线。

柴田在当天举行的线上记者会上表示，在汽车芯片供应紧张的背景下发生这样的事情，公司很担心会对供应链造成严重影响。公司将与相关机构和客户携手，采取各种办法尽可能减小负面影响。“公司的目标是在一个月内重新开始生产，但目前还不能确定。”

去年年底，全球芯片市场供给不足问题开始凸显。今年以来，全球多家汽车制造商因“缺芯”被迫停产或减产。

(责编：赵超、吕骞)