刘夏村

原标题：纸币会消失吗？

一种“新”钱，正与我们渐行渐近——近期公布的“十四五”规划纲要明确指出，稳妥推进数字货币研发。

数字货币会替代纸币吗？我国数字货币前景如何？能给我们生活带来哪些便利？围绕各方关切，此间举行的中国发展高层论坛2021年会经济峰会上，多位国内外财经大咖进行了详细解读。

解读一：数字人民币试点测试工作正稳步推进

继深圳、苏州、北京等地之后，近期不少成都市民也领到了“数字人民币红包”，数字人民币逐渐走进更多人的视野。

“目前，数字人民币试点测试工作正在稳步推进。”中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在经济峰会说。

所谓数字人民币，就是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币，与纸钞硬币等价。

以线上方式出席经济峰会的美国斯坦福大学教授、诺贝尔经济学奖获得者迈伦·斯科尔斯说：“虽然有超过60个国家正在试验国家数字货币，但是中国的数字货币电子支付计划是最先进的央行数字货币计划”。

“中国已经是全球数字货币发展的领导者之一，你们成功的试点和合作开放的模式已经充分证明了数字货币的无限可能，尤其是它对金融普惠性的积极影响。”贝宝总裁兼首席执行官丹尼尔·舒尔曼如是说。

解读二：数字人民币对用户隐私的保护在现行支付工具中等级最高

对于数字人民币，有人担心央行掌握用户交易信息，侵犯用户隐私，也有人认为匿名特性将导致数字人民币成为犯罪工具。

那么，真相又是如何呢？

“数字人民币对用户隐私的保护，在现行支付工具中是等级最高的。”穆长春说，目前的支付工具，无论是银行卡还是微信、支付宝，都是与银行账户体系绑定的，银行开户是实名制，无法满足匿名诉求。“数字人民币与银行账户松耦合，可以在技术上实现小额匿名。”

同时，他也表示，“可控匿名”作为数字人民币的一个重要特征，一方面保障公众合理的匿名交易和个人信息保护的需求，另一方面，也是防控和打击洗钱、恐怖融资、逃税等违法犯罪行为，维护金融安全的客观需要。

“数字人民币如果匿名程度过高，也可能被犯罪分子盯上，变成黄赌毒等非法交易的工具。数字人民币采取‘小额匿名、大额可溯’的设计，也是希望让老百姓安心，如果发生利用数字人民币的电信诈骗，能够帮助老百姓把钱追回来。”穆长春如是说。

解读三：央行数字货币可能成为全球现象

你也许会问，除了能少担心老爸老妈遭受电信诈骗损失，数字货币还能给我们生活带来哪些改变？

迈伦·斯科尔斯认为，人民币数字货币将提高人民币在国际上的吸引力，促进跨境结算的效率。同时，金融和商业领域的创新将加速，因为数字货币将使所有金融交易中的交易速度变得更快，个性化的解决方案和更灵活的实施将变成可能。

“使用数字货币不再是一个问题，而是时机，全球疫情危机导致世界各地的消费者养成新的习惯，他们正在放弃现金，而企业也在作出回应。”舒尔曼说，数字货币的发展最终有助于改善全球民众、家庭和企业的财务健康。

美国纽约大学教授鲁里埃尔·鲁比尼也认为，现在中国、欧元区等都在进行数字货币的转型，这是一种国际潮流。

新华社北京3月21日电

(责编：赵超、吕骞)