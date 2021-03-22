孙杰

原标题：易会满：注册制绝不意味着放松审核要求

注册制要不要审？中介机构已经适应了吗？在3月20日举行的中国发展高层论坛2021年会上，中国证监会主席易会满对注册制改革等热点话题进行针对性回应，释放出一系列资本市场改革监管的最新信号。他表示，注册制改革经受住了市场检验，但注册制绝不意味着放松审核要求，将坚定注册制改革方向不动摇，为全市场注册制改革积极创造条件。

从科创板试点起步，再到创业板实施“存量+增量”改革，注册制已取得突破性进展。易会满表示，注册制的相关制度安排经受住了市场的检验，市场运行保持平稳，市场活力进一步激发，达到了预期效果。“我们也感到，关于注册制的内涵和外延还需要市场各方进一步深入讨论，去伪存真、增进共识，确保改革行稳致远。”易会满说。

注册制要不要审？由于股票公开发行涉及公众利益，全球主要市场都有比较严格的发行审核及注册的制度机制和流程安排。美国监管机构有庞大的专业团队分行业开展审核工作。香港交易所和证监会实行双重存档制度，均有审核，只是侧重点不同。

“注册制绝不意味着放松审核要求。”易会满表示，现在科创板、创业板发行上市，交易所都要严格履行审核把关职责。证监会注册环节对交易所审核质量及发行条件、信息披露等重要方面进行把关并监督。从实践情况看，这些安排行之有效，也很有必要。

只要信息披露就可以上市吗？易会满认为，仅靠形式上充分披露信息还不够。中国股市的个人投资者达1.8亿，审核是当前阶段的必要务实之举。

中介机构已经适应了吗？从核准制到注册制，保荐机构、会计师事务所等中介机构的角色正在发生巨大变化。对近期在IPO现场检查中出现了高比例撤回申报材料的现象，易会满表示据初步掌握的情况看，一个重要原因是不少保荐机构执业质量不高。从目前情况看，不少中介机构尚未真正具备与注册制相匹配的理念、组织和能力，还在“穿新鞋走老路”。他表示对此正在做进一步分析，对发现的问题将采取针对性措施。对“带病闯关”的，将严肃处理，决不允许一撤了之。

有观点认为，既然实行了注册制，发行就应该完全放开。近期市场对IPO排队现象关注颇多，易会满对此回应称，排队现象总体上反映了中国实体经济的发展活力和资本市场的吸引力在逐步增强。注册制改革后，注册审核周期已经大幅缩短，接近成熟市场。要实现资本市场可持续发展，需要充分考虑投融资的动态积极平衡。

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央行行长易纲定调：

货币政策有较大调控空间

本报讯（记者 潘福达）在中国发展高层论坛上，央行行长易纲就货币政策操作空间和推动绿色金融发展发表最新看法。他表示，我国仍有较大的货币政策调控空间，货币政策始终保持在正常区间，工具手段充足，利率水平适中。

“我们需要珍惜和用好正常的货币政策空间，保持政策的连续性、稳定性和可持续性。”易纲说，货币政策既要关注总量，也要关注结构，加强对重点领域、薄弱环节的定向支持。货币政策还需要在支持经济增长与防范风险之间平衡，中国的宏观杠杆率基本保持稳定，在为经济主体提供正向激励的同时，抑制金融风险的滋生和积累。

易纲同时表示，中国提出2030年碳达峰和2060年碳中和目标，在这样的约束条件下，需要巨量的投资，要以市场化的方式引导金融体系提供所需要的投融资支持，气候变化会影响金融稳定和货币政策，需要及时评估、应对。

在论坛上，央行数字货币研究所所长穆长春对于数字人民币的“可控匿名”进行了详细介绍。“可控匿名”作为数字人民币的一个重要特征，一方面保障公众合理的匿名交易和个人信息保护的需求；另一方面，也是防控和打击洗钱、恐怖融资、逃税等违法犯罪行为，维护金融安全的客观需要。

穆长春表示，“可控匿名”的第一层含义是匿名，就是要满足合理的匿名支付和隐私保护的需求。数字人民币可以在技术上实现小额匿名，采用推送子钱包设计，将用户的支付信息打包做加密处理，能够保护个人隐私；“可控匿名”的第二层含义在于“可控”，在保护合理的匿名需求同时也要保持对犯罪行为的打击能力。

据了解，央行数字货币实现风险可控基础上的匿名是国际共识，为维护金融安全和稳定，各国中央银行、国际组织在探索央行数字货币的匿名特性时均将防范风险作为重要前提，对于无法满足反洗钱、反恐怖融资及反逃税等要求的设计将被一票否决。

(责编：赵超、吕骞)