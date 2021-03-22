姚翀

原标题：人脸识别 向左还是向右？

今年央视“3·15”晚会上，科勒卫浴、宝马4S店等被曝光使用智能摄像头，在顾客不知情前提下，抓取了客户的人脸信息，并用于公司自身的销售、谈判活动中。

随着案例曝光，关于“人脸识别”问题的讨论成为热搜，我们的脸自己也守护不了吗？

人脸识别生意“红火”

早在“3·15”晚会曝光前，一则男子戴头盔前往售楼处看楼的消息，就曾经引起网络热议。

近年来，人脸识别被广泛应用于支付、门禁等场景，在不少大家所熟知的服务场景中，人脸识别应用逐渐被关注。

相较于应用人脸识别摄像头的知名企业，提供人脸识别硬件和解决方案的企业，则并不出名，包括苏州万店掌网络科技有限公司、悠络客电子科技股份有限公司、广州雅量智能技术有限公司、深圳瑞为信息技术有限公司等。

尽管不为人所知，但此类公司的数量却不少。记者以“人脸识别”作为关键词，在企查查、天眼查进行搜索，发现有上万条与此相关的企业信息，而天眼查专业版数据显示，目前我国有近50万家监控设备相关企业。

由此可见该市场之红火。根据Gen Market Insights调查数据显示，中国是人脸识别设备最大的消费区域，预计2023年占全球比例将达到44.59%，在2018-2023年复合年增长率为29.53%。

旷视等明星企业被质疑

上交所官网显示，旷视科技首次公开发行存托凭证并在科创板上市申请已获受理。

该企业以人脸识别为核心技术，成立于2011年。早在2019年8月25日，旷视科技第一次向港交所递交招股书，但在2020年2月25日，港交所官网上旷视的IPO初始申请变成了失效状态，该企业赴港IPO事宜就此被搁浅。旷视科技由港股转战科创板前，已获得7轮融资，不过，该企业尚未盈利，且亏损幅度逐年加大。

“公司上市时尚未盈利及存在未弥补亏损，主要原因是优先股以公允价值计量导致的账面亏损，以及公司正处于发展期，投入大量资源用于研究创新及市场开拓。”旷视科技在其招股书中解释称。

关于危害个人信息安全的问题，旷视在此前也受到质疑。创新工场董事长兼CEO李开复在一次演讲时曾公开表示“曾帮助旷视寻找合作伙伴，包括美图、蚂蚁金服，让他们拿到了大量人脸数据”，虽然李开复随后致歉改口，但仍引发公众担忧，而“如何看待旷视科技新产品监视学生上课”“旷视科技申请1亿元‘抗疫专用贷款’”等话题，也曾引起热议。

在智能识别领域，除了旷视，商汤科技、依图科技、云从科技也是众多同类企业中，较为知名的另外三家企业。这三家企业同样正努力冲刺上市。

然而，像此类企业，在商业交易中，究竟向客户提供怎样的服务，一直令外界担忧。苏州万店掌网络科技有限公司表示，摄像头可帮助客户识别监控内人的性别、年龄，甚至用户心情，人脸识别率达95%。雅量科技则表示，进了客户店里的顾客会被打上标签，比如说像同行、职业打假人，用于精准匹配。当顾客再进入各个分店，后台都会一目了然。

记者同时注意到，类似旷视科技、苏州万店掌网络科技有限公司、雅量科技这样的公司，其掌握的人脸数据量已经达到了惊人的数据量级，这些数据的隐私如何维护，无论是在这些公司内部，还是外界对这些公司的监管，目前都还没有明确而成体系的办法。

要大力限制人脸识别应用？

人脸识别信息与一般个人信息相比，属于生物信息，具有唯一性、不可更改性等特殊属性，很多用户用于自己的支付密码、账号密码。而人脸信息采集极其便利，可以做到在被采集者完全不知情的情况下，获得其人脸信息。因为用户无法更改其人脸识别信息，一旦泄露，将严重影响用户的财产安全与隐私安全等。

国家市场监管总局发布的《个人信息安全规范》明确规定，人脸信息属于生物识别信息，也属于个人敏感信息，收集个人信息时应获得个人信息主体的授权同意。2021年1月1日正式实施的《民法典》第1035条明确规定，处理个人信息应征得该自然人或者其监护人同意。

不过，我国目前没有一部专门对人脸识别数据管理的法律法规。

在人脸识别应用上，暨南大学管理学院会计系教授卢馨建议，应该由公安部门统一承担人脸识别应用的审批与监管职能，除道路、机场、银行等法律规定的必要的安防应用以外，学校、酒店等在应用人脸识别技术前都应申报审批，公安部门依法审核其合法、正当和必要性。

此前，在国内外已经出现人脸识别相关诉讼。浙江理工大学特聘副教授郭兵因杭州野生动物世界“强制”消费者“刷脸”入园，提起诉讼；而美国联邦法官此前批准了一起针对Facebook的集体诉讼和解协议，这起集体诉讼于2015年在伊利诺伊州发起，Facebook被指控未经用户许可通过“人脸识别”收集和存储用户面部数字扫描信息和其他生物信息，最终，Facebook向其160万用户赔偿共计6.5亿美元。

南方日报记者 姚翀

(责编：赵超、吕骞)