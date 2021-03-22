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“碳中和”元年 我国能源转型有多远

陶凤 刘瀚琳
2021年03月22日08:38 | 来源：北京商报
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原标题：“碳中和”元年 我国能源转型有多远

　　最近一段时间，碳达峰、碳中和“刷屏”。3月18日，中国碳达峰、碳中和成果发布暨研讨会首次提出“通过建设中国能源互联网实现碳减排目标”，一天之后，国家发改委产业司又主持召开钢铁、有色金属、建材行业碳达峰工作研讨会，组织相关部门积极编制碳达峰方案。3月21日，中国发展高层论坛上，央行行长易纲再次就此发言，表示“双碳”目标耗资巨大，实现碳中和仍需依靠市场资金。对我国而言，“双碳”目标开启的不仅是节能减排的愿景，还有我国在行业层面诸多关于体制机制从无到有的创造与可能。

　　迈向“30-60”

　　连日来，“30-60”概念被反复提及，“双碳”目标升级为国家战略，“碳中和”元年也正式开启。3月18日提出的“通过建设中国能源互联网实现碳减排目标”的系统方案，明确将推进能源开发清洁替代和能源消费电能替代；实现能源生产清洁主导、能源使用电能主导；能源电力发展与碳脱钩、经济社会发展与碳排放脱钩。

　　在此之前，企业早已闻风而动。3月1日，中国最大的能源公司国家电网在京公布了其“十四五”期间“碳达峰、碳中和”的行动方案；3月11日,三峡集团也表示力争于2023年率先实现碳达峰，于2040年实现碳中和。

　　从地方层面来看，据不完全统计，全国至少已有北京、天津、河北、山西、江苏、上海、浙江、福建、湖北、湖南等25省市、自治区在其年内披露的政府工作报告中，公开了其关于“双碳”目标的相关举措。

　　例如，北京市提出明确碳中和时间表、路线图，推进能源结构调整和交通、建筑等重点领域节能。“十四五”期间，碳排放稳中有降，碳中和迈出坚实步伐，为应对气候变化作出北京示范。上海提出启动第八轮环保三年行动计划，加快全国碳排放权交易市场建设。而浙江、湖北、湖南、重庆等地则提出开展低碳工业园区和“零碳”体系试点建设等。

　　实际上，自2020年以来，我国已陆续开展6个低碳省（区）和81个低碳城市、52个低碳工业园区、400余个低碳社区和8个低碳（镇）试点，已初步形成了多层次、全方位的低碳试点体系。

　　“能耗大户”

　　碳达峰、碳中和热归热，但真正要实现也面临不小阻碍。研讨会期间，中国电力企业联合会理事长刘振亚等也指出，想要实现“双碳”目标，我国需转变能源发展方式，实现能源体系的低碳、脱碳、清洁化，但这并非易事。

　　从我国能源消费数据来看，能源结构调整仍迫在眉睫。国家统计局日前发布的数据显示，2020年能源消费总量49.8亿吨标准煤，较2019年增长2.2%。其中，煤炭消费量占能源消费总量的56.8%，虽比上年下降0.9个百分点，但以煤炭为主的能源结构尚未根本转变。

　　“在我国的能源结构中，六成仍是煤炭，这个占比未来可能会逐渐下降，但接下来三、五年时间内占比可能仍会在四成以上。短期内，基于我国能源结构和能源禀赋，仍需保持传统能源和可再生能源使用的相对平衡。”北京低碳清洁能源研究院院长缪平认为，一味提高成本或将导致部分产业企业难以维系。作为企业端，可尝试通过可再生能源替代燃煤发电或替代燃气发电，但这是个漫长的过程。

　　此外，作为制造业大国，我国也是全球钢铁产量最高的国家，实现“双碳”目标的压力同样不言自明。据统计，去年我国粗钢产量首次突破10亿吨级大关，占比全球钢产量的57%。但在制造业31个门类中，该行业碳排放量也位居首位，约占总排放量的15%。

　　以何转型？

　　“实现碳中和需要巨量投资，要以市场化的方式，引导金融体系提供所需要的投融资支持。”易纲指出。根据清华大学测算，按照将全球平均气温升幅控制在2摄氏度以内目标导向的转型路径，2020-2050年能源系统需要新增投资约100万亿元，占GDP的1.5%-2%，而要实现1.5摄氏度的目标，需要新增的投资约138万亿元，超过每年GDP的2.5%。

　　眼下，政府已在尝试通过财政拨款的方式解决转型的燃眉之急。日前公布的年度财政预算草案提到，支持加强污染防治和生态建设。其中包括，大气污染防治资金安排275亿元，增长10%，重点支持北方冬季清洁取暖和打赢蓝天保卫战。支持做好碳达峰、碳中和工作。进一步支持风电、光伏等可再生能源发展和非常规天然气开采利用，增加可再生、清洁能源供给等。

　　不过，易纲也指出，“这样巨大的资金需求，政府资金只能覆盖很小一部分，缺口要靠市场资金弥补”。北京特亿阳光新能源总裁祁海珅表示，历史原因造成中国计划经济的基因太过深厚，使得中国一些传统产业的发展结构失衡。当前，我国的传统产业发展欠缺的是真正市场化的思维和机制。

　　当前，全国碳排放权交易市场开市在即。3月18日，生态环境部应对气候变化司副司长陆新明透露，将加快全国碳市场建设，争取今年出台《全国碳排放权交易管理暂行条例》。不过，清华大学公共管理学院教授齐晔公开表示，碳市场的确可提高效率和成本收益，但让碳市场真正发挥作用的要素仍是价格。影响我国碳市场活跃的一个主要难点，则是解决企业碳排放测算和监控困难的问题。

(责编：赵超、吕骞)

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