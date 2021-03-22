李浩燃

“拔掉穷根把花栽，美得哟，沙漠变花海……”前不久，扶贫题材电视剧《山海情》热播，故事取材于福建与宁夏的东西部扶贫协作实践。如同荧屏所呈现的那般，宁夏闽宁镇已由昔日“干沙滩”，蝶变成今日“金沙滩”。

闽宁镇的“沧海桑田”，正是脱贫攻坚伟大斗争的一个生动缩影。在全国脱贫攻坚总结表彰大会上，习近平总书记深情赞叹：“脱贫地区处处呈现山乡巨变、山河锦绣的时代画卷！”岁月为证，经过全党全国各族人民共同努力，在迎来中国共产党成立100周年的重要时刻，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹。

青山不老，换了人间。在四川大凉山，通过易地扶贫搬迁，阿土列尔村村民走下新修的2556级钢梯，搬进了漂亮的新房子；在云南贡山独龙族怒族自治县，独龙族有了公路、通了隧道、住进安居房，实现整族脱贫、“一跃千年”；在西北塬上乡村，依靠云计算管控，“活”的水网不断延伸，农民不再担忧“十种九不收，麻雀渴得喝柴油”……历经脱贫攻坚战，曾经贫瘠的一方方土地，旧貌换新颜，色彩更斑斓。观察卫星图像，8年来，广袤大地上的绿色在增长，道路在延伸，产业在发展，乡村在变迁。脱贫地区经济社会发展大踏步赶上来，整体面貌发生历史性巨变。

从山乡巨变、山河锦绣的时代画卷中，我们看见“人”的力量。“新愚公”李保国，35年扎根太行山，用科技为荒山带来苍翠；“燃灯校长”张桂梅，献身教育扶贫，点燃大山女孩希望；谱写新时代青春之歌的黄文秀，放弃大城市工作机会，把生命定格在扶贫路上……他们千方百计“拔穷根”，付出真情，带来感动，唤起“同心干”的心劲儿。也正因如此，在反贫困的史诗画卷中，亿万中国人都堪称“编外”扶贫干部。无数滴汗水，凝结成一个个震撼人心的数字；一双双手臂，托举起困难群众对美好生活的希望。

从山乡巨变、山河锦绣的时代画卷中，我们读懂百年大党的初心。云贵川交界处，有个远近闻名的“鸡鸣三省村”，村民申昭时在通户路路口处竖起一块石碑：“感谢共产党”。这是普通群众发自内心的表达。8年来，以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚摆在治国理政的突出位置，把脱贫攻坚作为全面建成小康社会的底线任务，组织开展了声势浩大的脱贫攻坚人民战争，用行动践行了为人民谋幸福的初心。矢志消灭贫困，坚持以人民为中心的发展思想，正可谓扶贫的价值旨归。中国共产党人以超常的坚毅和非凡的实绩证明，就是要同贫困作坚决斗争，就是要让老百姓都过上好日子。

“天问一号”进入火星停泊轨道，在建的川藏铁路穿越崇山峻岭，5G信号加速覆盖广阔城乡……今天，五星红旗迎风飘扬，神州大地舒展着更新更美的图画，跃动着蓬勃生机与活力。脱贫的乡亲们盘算着更红火的日子，阔步前行在乡村振兴的大道上，与全国人民一道共享国家发展的荣光。奋进新征程，大力弘扬脱贫攻坚精神，团结一心、攻坚克难、接续奋斗，我们就没有什么险峰不能攀登，没有什么奇迹不能创造。

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 04 版）

(责编：李源、初梓瑞)